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Putin Sahneye Çıktı, Ukrayna’daki İşgali Övdü

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Kırım’ın ilhakının 8. yılı için başkent Moskova’da düzenlenen etkinlikte Ukrayna’daki operasyonun amacının insanları soykırımdan kurtarmak olduğunu savundu.
Putin Sahneye Çıktı, Ukrayna’daki İşgali Övdü

Ukrayna işgali nedeniyle dünyada tepkilerin hedefi olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'ın ilhakının 8. yılı için başkent Moskova'daki Lujniki Stadyumu'nda düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Rus bayrakları sallayan binlerce kişiye hitap eden Putin, Ukrayna'daki askeri operasyondan övgüyle bahsetti. Sputnik'in haberine göre Rusya lideri kalabalığa “Kırım ve Sivastopol'u yükseltmek için çok şey yaptık, buraların Ukrayna'da oldukları küçük düşürücü durumdan kurtarılması gerekiyordu” dedi.

Kiev'in Donbas'a karşı ceza verme amaçlı askeri operasyon hazırlığında olduğunu belirten Putin, Ukrayna'daki operasyonun amacının insanları soykırımdan kurtarmak olduğunu savundu.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasına dünyadan tepki yağarken can kaybının ve yıkımın hızla arttığı savaş nedeniyle birçok ülke Moskova'ya çok sert yaptırımları uyulamaya koydu.

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