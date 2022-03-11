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Putin, Ukrayna’daki Son Duruma Sinirlendi, 8 Generali Kovdu

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başarısız istihbarat ve zayıf strateji verdiği için Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne öfkelendiği ve üst düzey generalleri görevden aldığı öne sürüldü.
Putin, Ukrayna’daki Son Duruma Sinirlendi, 8 Generali Kovdu

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken, Rus birlikleri, Ukraynalıların beklenmedik direnişiyle karşılaşması sonrası ağır kayıplar verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başarısız istihbarat ve zayıf strateji sonucu Ukrayna’da bir dizi utanç verici yenilgi yaşadığı için Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne öfkelendiği ve üst düzey generalleri görevden aldığı öne sürüldü.

Ukrayna güvenlik konseyi başkanı Oleksiy Danilov, Moskova’nın başarısız olduktan sonra stratejisini değiştirmeye çalıştığını, çatışmaların başlangıcından bu yana ‘yaklaşık sekiz’ Rus komutanının görevden alındığını iddia etti.

Putin’in ayrıca, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin Ukrayna’nın zayıf olduğunu, ve saldırıya uğrarsa kolayca pes edeceğini gösteren istihbarat raporlarını görünce çileden çıktığı öne sürüldü.

‘ÇOK KIZGIN VE İSTİHBARATÇILARI SUÇLUYOR’

Güvenlik uzmanı ve eski üst düzey İngiliz istihbarat subayı Philip Ingram, İngiliz The Times gazetesine, Putin’in açıkça ‘çok kızgın’ olduğunu ve istihbarat teşkilatlarını suçladığını söyledi. Ingram, “Putin, kötü kararlar almasına neden olan tavsiyelerden dolayı istihbaratçıları suçluyor.” dedi.

Gazete, ayrıca, Putin’in verdiği kararların, Rusya’nın iki haftadır devam eden saldırısında beklediğinden çok daha fazla kayıp vermesine neden olduğunu öne sürdü.

‘RUSYA 12 BİN ASKER KAYBETTİ’

Resmi rakamlar bilinmese de, Ukrayna Rusya’nın iki haftada 12 bin asker kaybettiğine inanıyor. Avrupa istihbaratına göre ise bu sayının 6 bin ila 9 bin arasında olduğu düşünülüyor.

Hangisi doğru olursa olsun, savaşın sadece birkaç gün içinde biteceği umuduyla saldırıyı başlattığında Putin’in çok daha az kayıp vererek sonuca daha çabuk ulaşmasını beklediği ancak ‘hayal kırıklığı’na uğradığı belirtiliyor.

Ukrayna güvenlik konseyi başkanı Oleksiy Danilov, bugün Ukrayna devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, “Düşmanın şu anda ne planları olduğuna dair kesin bir anlayışa sahibiz” dedi. Danilov, ‘Yönetimlerini değiştirdiler. Görevi tamamlamadıkları için yaklaşık 8 general görevlerinden alındı. Şimdi yenileri atandı.’ ifadelerinde bulundu.

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