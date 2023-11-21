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SON DAKİKAHenniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız

Putin'den Filistin konusunda ateşkes sağlanması için uluslararası topluma çağrı

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Putin, Filistin-İsrail'de BM kararlarının sabote edildiğini belirterek, çatışmaya siyasi çözüm bulmaya çağrıda bulundu
Putin'den Filistin konusunda ateşkes sağlanması için uluslararası topluma çağrı

Putin, Gazze'deki duruma ilişkin BRICS liderleri ve BRICS üyeliğine davet edilen ülkelerden liderlerin katıldığı çevirim içi zirvede konuştu.

Güney Afrika'nın girişimiyle düzenlenen zirvenin, Gazze Şeridi'ndeki zor durum nedeniyle doğru bir zamanda yapıldığını vurgulayan Putin, "Binlerce insanın ölümü, sivillerin kitleler halinde sınır dışı edilmesi ve ortaya çıkan insani felaket son derece endişe verici." ifadesini kullandı.

Çok sayıda çocuğun da hayatını kaybettiğini belirten Putin, "Bu korkunç bir şey ama çocukların anestezi olmadan ameliyat edilmesini de gördüğünüzde bu gerçekten belirli duyguları harekete geçiriyor." dedi.

Putin, bölgede yaşananlar nedeniyle ABD'yi suçlayarak, "Bütün bu olaylar aslında ABD'nin Filistin-İsrail anlaşmazlığında arabuluculuk konumunu tekeline alma arzusunun ve uluslararası arabuluculardan oluşan Orta Doğu Dörtlüsü'nün faaliyetlerini engellemesinin doğrudan bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

"BRICS ülkeleri ve bölge ülkeleri bu çalışmada kilit rol oynayabilir"

"Filistin düğümü"nün tek bir elle çözülmesine yönelik girişimlerin fayda sağlamayacağının altını çizen Putin, "Bağımsız ve egemen İsrail ve Filistin devletlerinin kurulmasını ve barış içinde bir arada yaşamasını öngören BM kararlarının sabote edilmesi nedeniyle, birçok Filistinli nesil kendi halklarına karşı adaletsizlik duygusuyla yetiştirildi. İsrailliler de kendi devletlerinin güvenliğini tam olarak garanti edemiyor." dedi.

Putin, Rusya'nın söz konusu duruma ilişkin tutarlı bir yaklaşım sergilediğine işaret ederek "Uluslararası toplumu gerilimi düşürmeye, ateşkes sağlamaya ve Filistin-İsrail çatışmasına siyasi çözüm bulmaya yönelik çabalara katılmaya çağırıyoruz. BRICS ülkeleri ve bölge ülkeleri bu çalışmada kilit rol oynayabilir." diye konuştu.

Ateşkesin, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin ve esirlerin tahliyesi için de gerekli olduğunu belirten Putin, şunları söyledi:

"En acil görev, gerçekten uzun vadeli ve sürdürülebilir bir ateşkese ulaşmaktır. Diğer devletlerin Orta Doğu'daki savaşa çekilmesini ve çatışmada coğrafyanın genişlemesini önlemek ve aynı zamanda mezhepler arası barışı korumak önemlidir."

Putin, Rusya'nın gelecek yıl BRICS'e dönem başkanlığı yapacağını ve bu dönemde Filistin-İsrail konusunda temaslar için çeşitli girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 68, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 217 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 77 Hizbullah mensubu öldü.

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