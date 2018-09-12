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Putin'den Japonya'ya: Yıl sonuna kadar barış anlaşması imzalayalım

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2. Dünya Savaşı'ndan beri resmi olarak barış antlaşması imzalamayan Japonya ve Rusya resmi olarak barışabilir
Putin'den Japonya'ya: Yıl sonuna kadar barış anlaşması imzalayalım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya’ya bu yıl sonuna kadar ön koşulsuz olarak barış anlaşması imzalamayı önerdi. Rusya ve Japonya İkinci Dünya Savaşı sonrasında Pasifik'teki adalar nedeniyle barış anlaşması imzalamamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok şehrinde düzenlenen 4. Doğu Ekonomi Forumu'nda, Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin müzakereler ile ilgili konuşması esnasında barış önerisi teklifinde bulundu. 

Putin, “Haydi barış anlaşması imzalayalım fakat şimdi değil yıl, sonuna kadar hiçbir ön koşul olmaksızın ve sonra bu barış anlaşması temelinde dost olarak tartışmalı tüm sorunları çözmeye devam ederiz” ifadelerini kullandı.

"İNGİLTERE'NİN SUÇLADIĞI KİŞİLER SUÇLU DEĞİL"

Ayrıca Putin, Salisbury'de çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayının faili olarak İngiltere’nin suçladığı kişileri bildiklerini ve onların hiçbir suçu olmadığını ifade etti. 

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI ANLAŞMA İMZALAMAMIŞLARDI

Rusya ve Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Rusların Kuril adaları, Japonya'nın ise Kuzey Bölgeleri olarak adlandırdığı toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle resmi barış anlaşması imzalayamamıştı.

Sovyetler Birliği, 1949'da işgal ettiği adalarda yaşayan tüm Japon vatandaşlarını sınır dışı etmişti.

Barış anlaşmasının imzalanması için ilk olarak 2014 başında düzenlenen müzakereler ise Ukrayna krizi nedeniyle dondurulmuştu. 

Bu adalar, Pasifik Okyanusu'nda bulunan Iturup, Kunaşiri, Şikotan ve Habomai adalarından oluşuyor.

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