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Putin’in Zamanı Daralıyor

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle patlak veren savaş 22 gündür devam ederken, savaşın gidişatına ve olası sonuçlarına dair analizler de Batı basınında dikkat çekiyor.
Putin’in Zamanı Daralıyor

 İngiliz DailyMail haber sitesinde Rusya-Ukrayna savaşını değerlendiren askeri uzman Justin Bronk, Rus lider Vladimir Putin'in tehlikeli bir pozisyonda olduğunu ve zamanının giderek daraldığını yazdı.

Londra'daki Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nde hava savunması ve askeri teknoloji uzmanı olan Bronk, Putin için en zorlu görevin “bir felakete dönüşen savaşı kendi halkına zafer gibi sunmak olduğunu belirtti. Ukrayna'daki bazı bölgeleri ele geçirme görevinin “Rusya'nın kapasitesinin çok üzerinde olduğunu” kaydeden Bronk, “Putin şimdi halkına bu ağır bedellere değecek bir başarı göstermek zorunda” ifadelerini kullandı.

RUSYA’NIN SONRAKİ ÜÇ OLASI HAMLESİ

Rus ordusunun bir sonraki olası üç hamlesini sıralayan uzman, Rusya'nın Harkov'a müdahale için Melitopol'deki askerleri bölgeye göndermesini, Mariupol ve Harkov'daki ağır bombardımanı sürdürmesini ve güneyde Mkyolaiv kentini kuşatıp baypas etmeye çalışmasını beklediğini ifade etti.

Batı'dan gelen modern silahlara dikkat çeken Bronk, ülkenin batısında dağıtılan bu silahların hızla Kiev ve Odessa'ya da gönderilmesi gerektiğini vurguladı. Uzman ayrıca Ukrayna ordusunun halkın ve askerlerin moralini yüksek tutarak direnişin gücünü koruması gerektiğini belirtti.

Rus ordusunu daha da zor günler beklediği kaydedilen analizde, Ukrayna'nın hiç durmadan karşı saldırışları sürdürmesinin büyük önem taşıdığı belirtildi.

“RUSYA, KUZEY BÖLGELERDE ZORLANIYOR”

Ukraynalıların güçlü direnişi ve Rusya'nın planlama hataları nedeniyle Rusya'nın beklenen başarıyı gösteremediği ve 5 bin ila 8 bin arası askerini kaybettiğini yazan askeri uzman Bronk, Rus ordusunda az sayıda hassas güdümlü silah olmasının da Moskova'nın elini bir hayli zayıflattığının altını çizdi.

Yazıda, arazi yapısının daha düz olması nedeniyle Rusya'nın Ukrayna'nın güneyinde daha rahat ilerlediği, Ukrayna güçlerinin direnişinin yoğun olduğu kuzey ve kuzeydoğudaki kentlerde ise Rus ordusunun zorlandığı ifade edildi. 

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