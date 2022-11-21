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QUEER WAVE 2022 - LGBTQIA+ Film Festivali, Oscar Ödül Adayı FLEE ile Lansman Etkinliğini Gerçekleştiriyor

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QUEER WAVE 2022 - LGBTQIA+ Film Festivali, Oscar Ödül Adayı FLEE ile Lansman Etkinliğini Gerçekleştiriyor.
QUEER WAVE 2022 - LGBTQIA+ Film Festivali, Oscar Ödül Adayı FLEE ile Lansman Etkinliğini Gerçekleştiriyor

Kıbrıs LGBTQIA+ Film Festivali Queer Wave 21 Kasım Pazartesi günü saat 20:30'da Rialto Tiyatrosu'nda özel bir gösterimle Limasol'da ilk kez sahneye çıkıyor. Queer Wave, bu yıla özel bir giriş olarak, üç kez Oscar adayı olan Flee'yi ilk kez Limasol seyircisiyle paylaşacak. Queer Wave'in kurucusu ve sanat yönetmeni Diego Armando Aparicio tarafından yapılacak tanıtımın ardından, film gösterimi ve sonrasında Flee yönetmeni Jonas Poher Rasmussen ile çevrimiçi bir tartışma gerçekleşecek. Biletler şimdiden Rialto Theatre web sitesinde satışı yer almaktadır.

Özet: Amin genç yaşta Afganistan'dan ayrıldı. Şu anda 36 yaşında, Danimarka vatandaşı, başarılı bir akademisyen ve müstakbel kocasıyla hayat planları yapıyor. 20 yıl aradan sonra ilk kez acı dolu geçmişiyle yüzleşir ve bir çocuk mülteci olarak hikayesini anlatır. Flee, yalnızca geçmişle yüzleşerek bir geleceği şekillendirmenin mümkün olduğunu hatırlatarak unutulmaz bir kendini keşfetme hikayesi anlatıyor. Ancak kim olduğumuzdan kaçmayı bıraktığımızda yuvanın gerçek anlamını bulabiliriz.

Ödüller: Flee bu yıl sinema tarihinde En İyi Uluslararası Film, Belgesel ve Animasyon Film kategorilerinde Akademi Ödülleri'ne aday gösterilen ilk film oldu. Film, 2020'de Cannes'ın resmi seçiminin bir parçasıydı, 2021'de Sundance gibi festivallerde önemli ödüller aldı ve dünya çapında eleştirmenler ve izleyiciler tarafından övgüyle karşılandı. Flee, 2021'de üç Avrupa Film Ödülü kazanmaya devam etti ve 2022 LUX İzleyici Ödülü'nün üç finalisti arasında yer aldı.

21 Kasım'daki Queer Wave 2022 açılış etkinliği Queer Wave ve Rialto Theatre tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Flee adlı filmin gösterimi Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi tarafından desteklenmekte ve Limasol Sinema Kulübü ile işbirliği içinde gerçekleşecek olup, film altyazıları Yunanca ve İngilizce olacaktır. Biletler her biri 5 € olup Rialto Theatre web sitesinde satışı yapılmaktadır. [rialto.com.cy].

Kıbrıs LGBTQIA+ Film Festivali'nin üçüncüsü olan Queer Wave 2022, 25 Kasım – 4 Aralık tarihleri arasında Lefkoşa'da gerçekleşecek. Tam program yakında festivalin web sitesinde yayınlanacaktır [queerwave.com].

Facebook Etkinlikleri:

[1] Queer Wave 2022 (Lefkoşa)

[2] Queer Wave 2022 – Açılış Etkinliği (Limasol)

 

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