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Queer Wave 2023: Kıbrıs LGBTQIA+ Film Festivali'nin 4. edisyonu, 08-17 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa'da düzenlenecek. 

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Queer Wave 2023: Kıbrıs LGBTQIA+ Film Festivali'nin 4. edisyonu, 08-17 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa'da düzenlenecek. 
Queer Wave 2023: Kıbrıs LGBTQIA+ Film Festivali'nin 4. edisyonu, 08-17 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa'da düzenlenecek. 

(Lefkoşa, 28.08.2023) Kıbrıs'ta kuir sinemaya alan yaratma sözü veren festival, 4. yıl kutlaması için geri döndü. Queer Wave film festivali, bir kez daha son dönem Kıbrıslı ve uluslararası eserlerin seçkisi ile birlikte geçmiş on yıllardan gelen kuir sinemasının değerli örneklerini sunmaktan gurur duyuyor.

Bu yıl da Queer Wave, yerel sanatçıların ve DJ'lerin yer aldığı 20'den fazla gösterim, tartışma paneli ve eşzamanlı etkinlikleri içeren 10 günlük bir etkinlik serisi ile geri dönüyor. Önceki yıllarda olduğu gibi, seçki festival kazananlarını, yeni başlayan sanatçıların etkileyici eserlerini ve biraz daha eksantrik seçenekleri içerecek şekilde düzenlenmiştir. Festival bir kez daha LGBTQIA+ deneyimlerini kutlamak, topluluk oluşturmak ve kurgu, belgesel, animasyon ve melez çalışmalar aracılığıyla kuir sinemanın ve yaşamların alabileceği çok çeşitli biçimleri keşfetme yolunu sağlayacaktır.

Queer Wave'in 4. edisyonu 08-17 Eylül 2023 tarihleri arasında Lefkoşa'da gerçekleşecek. Queer Wave Sessions ile ortaklığını yenilerken, Sessions x SPEL bu edisyonda festivalin ana mekanını oluşturacak; şu anda Devlet Çağdaş Sanat Galerisi - SPEL'de gerçekleşecek. 15 Eylül Cuma günü, İngiliz Yüksek Komisyonu'nun izniyle, yeşil hattın kuzeyinde Lefkoşa’da bulunan Shakespeare House da açık hava gösterimleri ile devam edecektir. Festival, 16-17 Eylül tarihlerinde Sessions x SPEL çatı katında (Cloud) gerçekleşecek açık hava gösterimiyle sona erecektir.

Programın tamamı yakında festivalin web sitesinde [www.queerwave.com] açıklanacak. Facebook / Instagram / TikTok / YouTube sosyal medya hesaplarında bulunan @queerwavecyprus hesabını takip ederek etkinlikler hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Facebook Etkinlikleri:

-        Queer Wave 2023: [burda]

-         Larnaka Sinema Topluluğu işbirliğiyle Joyland festival öncesi gösterimi: [burda]

 

Queer Wave 2023 hakkında:

Queer Wave 2023, kar amacı gütmeyen Queer Wave LTD tarafından düzenleniyor ve Kültür Bakanlığı Yardımcısı - Modern ve Çağdaş Kültür Dairesi tarafından desteklenmektedir.

 

Destekleyenler:

●      Sessions x SPEL

●      European Parliament Office in Cyprus

●      Youth Board of Cyprus

●      British High Commission

●      Australian High Commission

●      Institut Français de Chypre

●      Goethe-Institut Cyprus

●      European Film Academy

●      Queer Cyprus Association

●      Queer Collective CY

●      Accept - LGBTI Cyprus

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