  • BIST 9371.43
  • Altın 4144.071
  • Dolar 38.7474
  • Euro 43.7372
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYeni papa ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost oldu

Rahvancıoğlu: Hür-İş Dahil Tüm Sendikalar Önceki Pozisyonlarını Koruyor, Laiklik Mücadelesi Devam Ediyor!

» »
Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Disiplin Tüzüğü ile dayatılan siyasal İslam projesine karşı laiklik temelinde bir arada durmanın gerekliliğini vurguladı.
Rahvancıoğlu: Hür-İş Dahil Tüm Sendikalar Önceki Pozisyonlarını Koruyor, Laiklik Mücadelesi Devam Ediyor!

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Disiplin Tüzüğü ile dayatılan siyasal İslam projesine karşı laiklik temelinde bir arada durmanın gerekliliğini vurguladı. İlk günden beri bu görüşü savunduklarını belirten Rahvancıoğlu, bu ortak zeminin mücadele veren örgütler için bir başlangıç noktası olduğunu ifade etti.

Rahvancıoğlu, her örgütün kendine özgü daha ileri görüşleri olabileceğini ancak ortaklaşılan noktanın laiklik ilkesi olduğunu kaydetti. Bu zemini eksik ya da yetersiz görenlerin tutumuna saygı duyduklarını dile getiren Rahvancıoğlu, geçmişte bu zemini kabul edip bugün farklı düşünenlere de saygı duyacaklarını belirtti.

Ancak Rahvancıoğlu, var olan ortak zemini yok sayan, bu ortaklaşmaya saygı duymayan ve bu birliktelikten rahatsız olup bunu bozmaya çalışanlara karşı net bir tavır sergiledi.

Öğretmen sendikalarının tüzüğe karşı eylemlerine devam ettiğini ve Anayasa Mahkemesi'nde açılan davanın sürdüğünü hatırlatan Rahvancıoğlu, Hür-İş dahil tüm sendikaların öğretmenlerin yanında ve laiklik karşıtı dayatmanın karşısında durduğunu gözlemlediklerini aktardı. Bağımsızlık Yolu olarak kendilerinin de aynı çizgide olduklarını ve öğretmenlerin yanında yer aldıklarını vurguladı.

Ortak zeminde ortak sözle yetinmeyip daha fazlasını söylemekte ısrar edenlere yönelik de değerlendirmelerde bulunan Rahvancıoğlu, daha doğru ve bütünlüklü fikirleri olanların önünün açık olduğunu belirterek mücadelenin devam ettiğini sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Dikkat! Lefkoşa ve Bahçeli’de elektrik kesintisi09 Mayıs 2025 Cuma 08:30
  • Tozlu hava etkili oluyor09 Mayıs 2025 Cuma 08:29
  • Polisten açıklama... 9 adet vekaletnameyi, mühürleyip imzalamak suretiyle sahtelemiştir.08 Mayıs 2025 Perşembe 22:32
  • Özersay: Ne yaparsanız yapın, bizi SUSTURAMAYACAKSINIZ!!!08 Mayıs 2025 Perşembe 22:18
  • HP'den açıklama08 Mayıs 2025 Perşembe 22:02
  • Hassasiyeti olan vatandaşlar dikkat... Meteoroloji'den tozlu hava uyarısı08 Mayıs 2025 Perşembe 18:30
  • Ataoğlu’ndan Simon Aykut ve Ahmet Noyan ile ilgili açıklama: Konunun takipçisiyiz08 Mayıs 2025 Perşembe 17:23
  • Kimliksizler Derneği, 19 Mayıs’ta Güney Lefkoşa’da toplu vatandaşlık başvuru eylemi düzenleyecek08 Mayıs 2025 Perşembe 17:02
  • Erhürman: Halk değişimi istiyor ve değişim gelecek08 Mayıs 2025 Perşembe 16:38
  • ADA TV çalışanı Cüneyt Oruç'a Kınama!08 Mayıs 2025 Perşembe 15:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti