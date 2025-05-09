Rahvancıoğlu: Hür-İş Dahil Tüm Sendikalar Önceki Pozisyonlarını Koruyor, Laiklik Mücadelesi Devam Ediyor!

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Disiplin Tüzüğü ile dayatılan siyasal İslam projesine karşı laiklik temelinde bir arada durmanın gerekliliğini vurguladı.

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Disiplin Tüzüğü ile dayatılan siyasal İslam projesine karşı laiklik temelinde bir arada durmanın gerekliliğini vurguladı. İlk günden beri bu görüşü savunduklarını belirten Rahvancıoğlu, bu ortak zeminin mücadele veren örgütler için bir başlangıç noktası olduğunu ifade etti.

Rahvancıoğlu, her örgütün kendine özgü daha ileri görüşleri olabileceğini ancak ortaklaşılan noktanın laiklik ilkesi olduğunu kaydetti. Bu zemini eksik ya da yetersiz görenlerin tutumuna saygı duyduklarını dile getiren Rahvancıoğlu, geçmişte bu zemini kabul edip bugün farklı düşünenlere de saygı duyacaklarını belirtti.

Ancak Rahvancıoğlu, var olan ortak zemini yok sayan, bu ortaklaşmaya saygı duymayan ve bu birliktelikten rahatsız olup bunu bozmaya çalışanlara karşı net bir tavır sergiledi.

Öğretmen sendikalarının tüzüğe karşı eylemlerine devam ettiğini ve Anayasa Mahkemesi'nde açılan davanın sürdüğünü hatırlatan Rahvancıoğlu, Hür-İş dahil tüm sendikaların öğretmenlerin yanında ve laiklik karşıtı dayatmanın karşısında durduğunu gözlemlediklerini aktardı. Bağımsızlık Yolu olarak kendilerinin de aynı çizgide olduklarını ve öğretmenlerin yanında yer aldıklarını vurguladı.

Ortak zeminde ortak sözle yetinmeyip daha fazlasını söylemekte ısrar edenlere yönelik de değerlendirmelerde bulunan Rahvancıoğlu, daha doğru ve bütünlüklü fikirleri olanların önünün açık olduğunu belirterek mücadelenin devam ettiğini sözlerine ekledi.