  • BIST 10028.88
  • Altın 3052.944
  • Dolar 35.4287
  • Euro 36.5284
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

Rapçi Reckol cezaevine gönderildi

» »
Yılbaşında konser vermek üzere geldiği Kıbrıs’ta tutuklanan Reckol lakaplı rapçi Recep Eker ile Lilian Khaled sabah yeniden Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.
Rapçi Reckol cezaevine gönderildi

Mahkemede olguları aktaran polis, 31 Aralık 2024 tarihinde saat 20:10 raddelerinde Güzelyurt- Lefkoşa anayolu Mevlevi çemberi üzerinde Adli Şube, Cürümleri Önleme Şubesi ve Trafik Şube ekipleri tarafından ZSD 106 plakalı aracın durdurularak arandığını söyledi.

Polis, sürücü Lilian Khaled’in yapılan üst aramasında üzerinde giydiği siyah montun sağ cebinde yaklaşık iki gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını aktardı.

Polis, araçta yolcu olarak bulunan zanlı Recep Eker’in üzerinde ise İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı olarak 17 adet xzanax ve bir adet Lyrica cinsi hap bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlıların 3 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 9 gün ek tutukluluk emri alındığını kaydetti.

Polis, bu süre içerisinde ele geçirilen madde ve hapların analize gönderildiğini, soruşturmanın tamamlandığını söyledi.

Polis, zanlıların ülkede turist vizesiyle bulunduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Hakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor10 Ocak 2025 Cuma 11:49
  • Taşpınar-Bostancı yolunda traktör kazası: Salih Özgünalp hayatını kaybetti!10 Ocak 2025 Cuma 11:22
  • Avcılara önemli uyarı!10 Ocak 2025 Cuma 11:11
  • Mağusa Lazkiye Seferleri başlayabilir...10 Ocak 2025 Cuma 11:08
  • Döviz güne nasıl başladı?10 Ocak 2025 Cuma 11:06
  • Çatalköy'de zehir uyarısı!10 Ocak 2025 Cuma 10:55
  • Tatar ve Hristodulidis 20 Ocak’ta bir araya gelecek10 Ocak 2025 Cuma 10:41
  • Kıbrıslı Türk anne ve Türkiyeli babadan doğan çocuklara vatandaşlık hakkı!10 Ocak 2025 Cuma 10:21
  • Şehir Plancıları Odası: Ülkedeki tüm izinsiz yapılarla ilgili yasal işlem başlatacağız09 Ocak 2025 Perşembe 21:15
  • Yeterlik Sınavlarında ilk üç dereceyi alanlara “Üstün Başarı Belgesi” verildi09 Ocak 2025 Perşembe 19:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti