  • BIST 103.267
  • Altın 223,513
  • Dolar 5,3756
  • Euro 6,1210
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

RDÜ EURIE konferansına katıldı

» »
EURIE-Avrasya Yükseköğretim Zirvesi‘de RDÜ’yü Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş ve RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak temsil etti.
RDÜ EURIE konferansına katıldı

Rauf Denktaş Üniversitesi, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen en büyük yükseköğretim organizasyonlarından birisi ve 60’ın üzerinde ülkeden 140’ın üzerinde akademisyenin sunum yaptığı EURIE-Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ne katıldı.

EURIE-Avrasya Yükseköğretim Zirvesi‘de RDÜ’yü Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş ve RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak temsil etti.

RDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş yaptığı kısa açıklamada, “EURIE-Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ne katılmakla çeşitli ülkelerden gelen yöneticiler ve akademisyenlerle görüşme fırsatı elde ettiklerini, bundan büyük yarar sağladıklarını belirterek RDÜ’ni özel olarak EURIE-Avrasya Zirvesi’nedavet eden Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Avrasya Üniversiteler Birliği(EURAS) Başkanı Sn. Mustafa Aydın’a teşekkür etti.

RDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş birçok ülkeden gelen Yükseköğretim Yöneticileri yanında Arap Üniversiteler Birliği Yeni Başkanı ve Mısır Eski Eğitim Bakanı Prof. Dr. Amr Ezzat Salama ile de görüştü.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıslı Rumlara ait 218 tablo iade edilecek03 Mart 2019 Pazar 13:30
  • Özersay Abu Dhabi’de temaslarını sürdürüyor03 Mart 2019 Pazar 13:25
  • Güngördü: “Adını anlamlı bir günde vereceğiz”03 Mart 2019 Pazar 13:20
  • “Bir papatya rüyası”03 Mart 2019 Pazar 13:15
  • 1 bebek 3 kişi yaralı!02 Mart 2019 Cumartesi 23:19
  • Eziç, 'fırsatçı tedarikçilere' isyan etti02 Mart 2019 Cumartesi 19:21
  • Polisten sürücülere uyarı! Karpaz yoluna dikkat!02 Mart 2019 Cumartesi 16:18
  • Dikkat! Bu gece yarısından itibaren kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.02 Mart 2019 Cumartesi 14:54
  • Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda korkutan kaza02 Mart 2019 Cumartesi 14:51
  • Doğu Akdeniz kimin mavi vatanı / ANALİZ02 Mart 2019 Cumartesi 14:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti