RDÜ EURIE konferansına katıldı

EURIE-Avrasya Yükseköğretim Zirvesi‘de RDÜ’yü Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş ve RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak temsil etti.

Rauf Denktaş Üniversitesi, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen en büyük yükseköğretim organizasyonlarından birisi ve 60’ın üzerinde ülkeden 140’ın üzerinde akademisyenin sunum yaptığı EURIE-Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ne katıldı.

EURIE-Avrasya Yükseköğretim Zirvesi‘de RDÜ’yü Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş ve RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak temsil etti.

RDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş yaptığı kısa açıklamada, “EURIE-Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ne katılmakla çeşitli ülkelerden gelen yöneticiler ve akademisyenlerle görüşme fırsatı elde ettiklerini, bundan büyük yarar sağladıklarını belirterek RDÜ’ni özel olarak EURIE-Avrasya Zirvesi’nedavet eden Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Avrasya Üniversiteler Birliği(EURAS) Başkanı Sn. Mustafa Aydın’a teşekkür etti.

RDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş birçok ülkeden gelen Yükseköğretim Yöneticileri yanında Arap Üniversiteler Birliği Yeni Başkanı ve Mısır Eski Eğitim Bakanı Prof. Dr. Amr Ezzat Salama ile de görüştü.