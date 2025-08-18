  • BIST 10926.62
  • Altın 4400.866
  • Dolar 40.8882
  • Euro 47.8062
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAGönyeli Özker Özgür Caddesi’nde Asfalt Çalışmaları Başladı

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ndeki grev sürüyor...

» »
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nde personel eksikliği olduğu gerekçesiyle başlatılan grev bugün de sürüyor.
Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ndeki grev sürüyor...

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) grevin 3’üncü gününde Başbakanlık önünde açıklama yaparak,  personel istihdamıyla ilgili net bir yazı veya bilgi almadan grevi sonlandırmayacaklarını duyurdu.

Bengihan: “Partililere iş beğendirilemiyor”

Sendikalar adına konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ndeki personel eksikliğinin hem çalışanları hem de buradan hizmet alanları etkilediğini söyleyerek, istihdam taleplerini yineledi.

Hükümetin bugüne kadar birçok istihdam yaptığını ancak iş yükünün ağır olduğu yerlere personel gönderemediğini savunan Bengihan, “Aslında bu acınacak bir yönetim anlayışıdır. Partililere iş beğendirilemiyor” ifadelerini kullandı.

Bengihan, personel eksikliği konusunda Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile de toplantı yaptıklarını ve bakanın gerekli talep yazılarını yazdığını kendilerine ilettiğini iddia etti.

Bugün mesai bitimine kadar ilgili daireyle yapılacak istihdamla ilgili yazı veya bilgi verilmediği takdirde grevi sürdüreceklerini de ifade eden Bengihan, “Talebimiz ne paradır ne ek menfaattir. Artan iş yükü karşısında oluşan personel eksikliğinin giderilmesini istiyoruz” dedi.

KTAMS, KAMUSEN ve Kamu-İş olarak her zaman fırsat eşitliğine uygun istihdamı savunduklarını da belirten Güven Bengihan, şu anda bu daireye alınabilecek kişilerin geçici veya sözleşmeli olabileceğini bildiklerini, buna rağmen istihdamda ısrar ettiklerini kaydetti. Bengihan, durumun aciliyetine dikkat çekti.

Bengihan, halkın alacağı kaliteli ve verimli hizmetin aksamaması için mücadeleye devam edeceklerini de söyledi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Maraş’ta Yeni Açılım İddiası18 Ağustos 2025 Pazartesi 08:31
  • KOOP'un üç iştiraktekinde grev18 Ağustos 2025 Pazartesi 08:28
  • Merit’ten, hastaneye sedye bağışı17 Ağustos 2025 Pazar 14:47
  • Mehmet Zeki Avcı: Yeni kameralarla ilgili bilgi kirliliği giderilmeli17 Ağustos 2025 Pazar 14:47
  • 4 ilçede eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi: 821 sürücüye ceza kesildi!17 Ağustos 2025 Pazar 14:45
  • Akdoğan’ın eski Belediye Başkanı Adem Ademgil hayatını kaybetti17 Ağustos 2025 Pazar 14:43
  • Erhürman: Karma evliliklerden doğan çocukların AB pasaportu alması, anasının ak sütü gibi helal!16 Ağustos 2025 Cumartesi 17:26
  • İstifa eden Milletvekili Khan BBC'ye konuştu16 Ağustos 2025 Cumartesi 16:09
  • Gümrüksüz makyaj malzemesi ve elektronik sigara ele geçirildi… 3 tutuklu var16 Ağustos 2025 Cumartesi 16:00
  • Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 251 sürücü rapor edildi, 1 sürücü tutuklandı16 Ağustos 2025 Cumartesi 15:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti