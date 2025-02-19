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Restoranda Kavga: İşletmecinin Ayak Bileğini Kırdı, Gözaltına Alındı

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Yeşilırmak’ta bir restoranda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Müşteri olarak bulunan İ.M., kendisini uyaran işletmeciyi darp ederek ayak bileğinin kırılmasına neden oldu.
Restoranda Kavga: İşletmecinin Ayak Bileğini Kırdı, Gözaltına Alındı

26 Ocak 2025 tarihinde saat 23:00 sıralarında Yeşilırmak’ta faaliyet gösteren bir restoranda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Müşteri olarak bulunan İ.M. (44), yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle kendisini uyaran restoran işletmecisi E.A. (46)’ya saldırarak yüzüne ve vücudunun çeşitli bölgelerine vurdu. Şiddetli darp sonucu E.A.’nın sağ ayak bileği kırıldı. Olay sırasında araya girmeye çalışan U.K. (44) ise zanlı tarafından itilerek yere düşürüldü.

Polis, olayın 28 Ocak’ta bilgisine gelmesi üzerine soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda hakkında yakalama kararı çıkarılan zanlı İ.M., 18 Şubat 2025 tarihinde Bostancı Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi

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