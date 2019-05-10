Reuters: Türkiye'deki kamu bankaları dün gece 1 milyar dolar sattı

İngiliz haber ajansı Reuters Türkiye'deki kamu bankalarının, TL'nin Amerikan Doları karşısındaki değer kaybına müdahale etmek için dün gece 1 milyar dolar sattığını iddia etti

İngiliz haber ajansı Reuters, Türk kamu bankalarının TL’nin Amerikan Doları karşısındaki değer kaybına müdahale etmek için dün gece Asya piyasalarının açık olduğu saatlerde 1 milyar dolar sattığını öne sürdü. Haber, konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırıldı.

Kaynaklar, dolar satan bankalar arasında en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası’nın da bulunduğunu söyledi.

Dolar/TL kuru dün 6,25’e dayanmış; Asya piyasalarının açık olduğu saatlerde 6,04 seviyesine kadar gerilemişti. Kur şu an 6,13-6,14 seviyelerinde seyrediyor.

İstanbul seçimlerini tekrar etmenin bedeli

Ekonomist Timothy Ash de aynı iddiayı Twitter hesabından dile getirerek, “Bu, az miktarda olan FX rezervlerinin çarçur edilmesi. İstanbul seçimlerini tekrarlamanın bedeli” dedi.