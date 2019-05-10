  • BIST 88.621
  • Altın 253,401
  • Dolar 6,1191
  • Euro 6,8741
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Reuters: Türkiye'deki kamu bankaları dün gece 1 milyar dolar sattı

» »
İngiliz haber ajansı Reuters Türkiye'deki kamu bankalarının, TL'nin Amerikan Doları karşısındaki değer kaybına müdahale etmek için dün gece 1 milyar dolar sattığını iddia etti
Reuters: Türkiye'deki kamu bankaları dün gece 1 milyar dolar sattı

İngiliz haber ajansı Reuters, Türk kamu bankalarının TL’nin Amerikan Doları karşısındaki değer kaybına müdahale etmek için dün gece Asya piyasalarının açık olduğu saatlerde 1 milyar dolar sattığını öne sürdü. Haber, konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırıldı.

Kaynaklar, dolar satan bankalar arasında en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası’nın da bulunduğunu söyledi.

Dolar/TL kuru dün 6,25’e dayanmış; Asya piyasalarının açık olduğu saatlerde 6,04 seviyesine kadar gerilemişti. Kur şu an 6,13-6,14 seviyelerinde seyrediyor.

İstanbul seçimlerini tekrar etmenin bedeli

Ekonomist Timothy Ash de aynı iddiayı Twitter hesabından dile getirerek, “Bu, az miktarda olan FX rezervlerinin çarçur edilmesi. İstanbul seçimlerini tekrarlamanın bedeli” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolar/TL YSK kararı sonrası 6.20’ye dayandı07 Mayıs 2019 Salı 11:18
  • Dolar/TL yükselişini sürdürüyor07 Mayıs 2019 Salı 09:27
  • Sterlin 8 TL'yi geçti06 Mayıs 2019 Pazartesi 20:20
  • Son Dakika: Dolar yukarıya doğru hareketlendi06 Mayıs 2019 Pazartesi 20:09
  • Dolar, 6 lirayı gördü!06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:11
  • Beklenen oldu: Dolar/TL 6 TL'yi aştı06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:09
  • Türk lirası eriyor: Dolar 6 TL'ye dayandı03 Mayıs 2019 Cuma 13:18
  • 3 Mayıs döviz kurları03 Mayıs 2019 Cuma 08:45
  • Dövizde dalgalanma devam ediyor02 Mayıs 2019 Perşembe 09:25
  • Banka hesaplarına ilişkin yeni düzenleme01 Mayıs 2019 Çarşamba 11:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti