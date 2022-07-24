REZALET! EOKA'cılar KKTC Devlet Piyangosu biletinde

Sanatçı Yıltan Taşçı yaşanan rezaleti sosyal medya hesabından paylaştı.
REZALETİN DANİSKASI
Başbakanlığa bağlı Piyangolar İdaresi, Erenköy Direnişi'nin 58. yıldönümü nedeniyle çıkardığı 8 Ağustos tarihli piyango biletlerine Erenköy mücahitleri diye EOKA'cıların fotoğrafını bastı.
Fotoğraf, EOKA'cıların 23 Nisan 1964'te St. Hilarion bölgesindeki bir tepede ele geçirdikleri Türk bayrağı ile zafer kutlamalarını yansıtıyor.
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