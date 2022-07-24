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REZALET! EOKA'cılar KKTC Devlet Piyangosu biletinde

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Erenköy Direnişi'nin 58. yıldönümü nedeniyle çıkardığı 8 Ağustos tarihli piyango biletlerine Erenköy mücahitleri diye EOKA'cıların fotoğrafını bastı.
REZALET! EOKA'cılar KKTC Devlet Piyangosu biletinde

Sanatçı Yıltan Taşçı yaşanan rezaleti sosyal medya hesabından paylaştı.

REZALETİN DANİSKASI
Başbakanlığa bağlı Piyangolar İdaresi, Erenköy Direnişi'nin 58. yıldönümü nedeniyle çıkardığı 8 Ağustos tarihli piyango biletlerine Erenköy mücahitleri diye EOKA'cıların fotoğrafını bastı.
Fotoğraf, EOKA'cıların 23 Nisan 1964'te St. Hilarion bölgesindeki bir tepede ele geçirdikleri Türk bayrağı ile zafer kutlamalarını yansıtıyor.

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