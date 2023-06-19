Richmond Fed Başkanı Barkin'den enflasyon mesajı

Richmond Federal Rezerv Başkanı Thomas Barkin enflasyonda düşüş olmazsa daha fazla artış yapılması konusunda rahat olduğunu söyledi.

Richmond Federal Rezerv Başkanı Thomas Barkin Cuma günü yaptığı açıklamada, enflasyon düşmeye devam etmezse faiz oranlarını yükseltmekte sorun olmayacağını söyledi.

Barkin Maryland'deki bir konuşma için hazırladığı açıklamalarda, "Yüzde 2'lik enflasyonun hedefimiz olduğunu ve yavaşlayan talebin enflasyonu nispeten hızlı bir şekilde bu hedefe döndürdüğüne dair makul hikâyeye hala ikna olmak istediğimi yinelemek istiyorum. Gelecek veriler bu hikâyeyi desteklemiyorsa, daha fazlasını yapmakta rahatım" dedi.

Barkin, "Bunun daha önemli bir yavaşlama riski yarattığının farkındayım, ancak 70'lerin deneyimi net bir ders veriyor: Enflasyondan çok erken vazgeçerseniz, enflasyon daha güçlü bir şekilde geri gelir ve Fed'in daha da fazla hasarla daha fazlasını yapmasını gerektirir. Bu almak istediğim bir risk değil" diye ekledi.

Barkin, bu yıl oranları belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinde oy hakkı olmayan bir üye.