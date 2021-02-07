Rogers; Mutant virüsün salgının seyrini ciddi anlamda değiştirme potansiyeli

Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, KKTC’de bir üniversitenin koronavirüs mutant varyantının saptandığını açıkladığını hatırlatarak, “Bu varyantın bulunması ülkemizde salgının seyrini ciddi anlamda değiştirme potansiyeli olan bir bulgudur” uyarısında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rogers, saptanan “Koronavirüs B.1.1.1.7 varyantı”nın, virüsün bulaşma hızını artıran ve hastalığın seyrini değiştirebilecek bir tür olduğunu belirtti. Rogers açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “Üniversitemizin, Sağlık Bakanlığı ile bu verileri paylaşması büyük önem taşımaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın bundan sonra vakit kaybetmeden Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda öngörülen ‘laboratuvar komitesi’ni ivedilikle kurarak, ülkemizde kamu ve üniversitelerde moleküler tanı çalışmaları yapan moleküler biyoloji ve genetik uzmanı kişileri bu komiteye davet ederek bu varyantla ilgili verileri değerlendirmeli, bundan sonrası için virüs analizleri için nasıl bir işbirliği yapılabileceğini, bu varyantın yayılımının yakından takip edilmesinin sağlaması için gerekli planlamayı ivedilikle yapmalıdır. Ülkemizde bu varyantın dominant tür olarak yayılması ve önünü kesmek için gerekli önlemler alınmaması durumunda bu salgında yeni bir dalga anlamına gelecektir. Koronavirüsün hangi varyantı olduğuna bakılmaksızın halk olarak almamız gereken önlemler aynıdır; maske, mesafe ve hijyen.”