Rogers’tan ‘Tatar’ın kapalı oturum’ yorumu: Her zaman söylediklerini bu kez metinden okudu

Eski HP'li, Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın meclisteki kapalı oturumdaki tutumunu eleştirdi.

Rogers, “Yüzeyseldi, verim alınmadı, ciddi meseleleri ciddiye alan yok” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleştirdiği kapalı oturum, içerik açısından eleştirilere neden oldu.

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, TV2020’ye yaptığı değerlendirmede, toplantıda yeni bir bilgi verilmediğini, Tatar’ın kamuoyunda defalarca tekrarladığı açıklamaları yineleyip sadece metin okuduğunu belirtti.

Kapalı oturumun anlamının, kamuoyuna açık bir platformda söylenemeyen stratejik bilgilerin ve fikirlerin paylaşılması olması gerektiğini savunan Rogers, “Gerçek anlamda konuların derinlikle tartışılacağı bir toplantı beklerdik. Ancak Cumhurbaşkanı her zaman söylediği şeyleri tekrarladı ve önündeki metni okudu. Oturumun kapalı yapılmasının bir anlamı yoktu” dedi.

“ORTADOĞU KARIŞIK, BİZ HİÇBİR YERİNDE DEĞİLİZ”

Ortadoğu’daki gelişmelerin ciddi güvenlik ve diplomatik etkiler yarattığına dikkat çeken Rogers, Tatar’ın bu başlıklara yönelik yaklaşımını da yetersiz buldu.

“Orta Doğu’da yaşananların hiçbir yerindeyiz. Açıklamalar günü kurtarmaya yönelik. Cumhurbaşkanı bile bu meseleleri yeterince ciddiye almıyor gibi duruyor. Aslında hiçbir şeyi ciddiye alır gibi görünmüyor” şeklinde konuştu.

Jale Refik Rogers, Meclis’teki oturumun sonunda kamuoyuna duyurulmayan farklı bir bilgi paylaşımı olmadığını ifade ederek, “O oturumda herhangi bir verim olduğunu söyleyemem,” dedi.

“DERDE DEĞİL, MENFAATE ODAKLI BİR YAKLAŞIM VAR”

Rogers açıklamasının devamında, siyasi iradenin temel önceliğinin kamusal fayda değil, yandaş çevrelerin çıkarı olduğunu savundu.

Rogers, “Dertleri yandaşlara menfaat sağlamaktır, başka bir şey değil. Ciddi konular mesele edilmiyor, derinlikli analiz yapılmıyor” diye konuştu.