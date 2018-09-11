Ronaldo hakkındaki 'çıplak gerçek', sosyal medyanın diline düştü

ngiltere'deki Premier Lig'in önemli takımlarında top koşturduktan sonra geçen sezon Championship'e düşen Stoke City'nin forması giyen Peter Crouch'un yeni kitabından alıntılar sosyal medyayı salladı.

Crouch, İngiliz milli takımından arkadaşı Rio Ferdinand'ın bir dönem Manchester United'da aynı formayı terlettiği Cristiano Ronaldo hakkında anlattığı hikayeleri de aktardı.

2003'ten itibaran Manchester United'da yıldızlaştıktan sonra 2009'da transfer olduğu Real Madrid'de dünyanın en iyi iki futbolcusundan biri haline gelen Ronaldo'nun, diğeri olan Lionel Messi ile ilgili kıskançlığının Kırmızı Şeytanlar dönemine kadar gittiği ortaya çıktı.

Dış görünüşüne çok önem veren ve narsistik tavırlarıyla tanınan Portekizli yıldızın çıplak halde ''Ayna ayna söyle bana'' hallerine girerken aklında yine Messi'nin olduğu belirtildi. En azından Crouch, öyle nakletti:

'DAHA İYİ FUTBOLCU, AMA BEN DAHA GÜZELİM'

"Rio Ferdinand, bize Cristiano Ronaldo'nun ayna karşısında çıplak halde kendini seyrettiğine dair hikayeler anlatırdı. Elini saçlarının arasından geçirip 'Vay canına, çok güzelim' dermiş. Diğer United futbolcuları ise onu kızdırmaya çalışırmış, ''Her ne olursa olsun Messi senden daha iyi futbolcu'' diye… O da omuz silkip yeniden gülümsermiş: 'Evet öyle, ama Messi böyle gözükmüyor.'''

'GERÇEKTEN DE BÖYLE GÖZÜKMÜYOR'

Alıntının Daily Mail gazetesinde yayımlanmasıyla birlikte sosyal medya kullancıları bu sezon Juventus forması giymeye başlayan Ronaldo'yu 'gençlik' fotoğraflarını paylaşarak fena trolledi. İşte o yorumlardan bazıları: