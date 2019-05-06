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Rugby Dünya Kupası, Japonya'da gerçekleşecek: "Bira stoklarınızı arttırın"

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Komiteye normalin en az 5 katı bira ve şarap bulundurulması tavsiye edildi
Rugby Dünya Kupası, Japonya'da gerçekleşecek: "Bira stoklarınızı arttırın"

Rugby Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Japonya'ya, organizasyon komitesinden, bira stokları konusunda uyarı geldi. Komiteye normalin en az 5 katı bira ve şarap bulundurulması tavsiye edildi. 

Sputnik'in aktardığı habere göre, 20 Eylül - 2 Kasım arasında oynanacak Rugby Dünya Kupası'nı ağırlayacak Japon kentleri, İngiliz ve İrlandalıların başını çekeceği 400 binden fazla uluslararası taraftarın akınına uğrayacak.  Organizasyon komitesi, en çok yabancı ziyaretçinin gelmesi beklenen Japon kentlerinden Sapporo, Hokkaido ve Oita'da otel, restoran, bar işletmecileriyle toplantı düzenledi.

İşletmelerden bol miktarda bira stoklamalarını talep eden komite, normalin en az 5 katı bira ve şarap bulundurulmasını talep etti. Biranın tükenmesi halinde, yabancı ziyaretçilerin tepki göstereceği ve bunun sosyal medyada kötü imaj yaratacağı uyarısında bulunan komite, sarhoş taraftarların soyunmaya başlaması halinde önce bunun yasadışı bir eylem olduğuna dair uyarılmalarını ve daha sonra polisin çağrılmasını tavsiye etti. 

Geçen yıl İrlanda'nın en önde gelen gazetesi Irish Times, Batı'nın içme kültürünün Japonları şoke edebileceğini yazarken, Japonya'da bira tedariğinin çok az olduğu, Oita'daki bazı maçlarda biranın daha maçın ilk yarısında bittiği uyarısı yapmıştı. İngiltere'nin en çok satan tabloidi The Sun, Heineken'in bi stadın barının sadece 5 fıçı bira bulundurmayı planladığını öğrendiğinde alarma geçtiğini belirtti. Kasım 2017'de Yokohama'da oynanan Avustralya-Japonya maçının daha başlangıç düdüğü çalmadan büyün biraların tükenip bitmesi de hafızlara yer etmiş durumda. 

2015'te İngiltere'de düzenlenen Rugby Dünya Kupası'nda litrelerce bira tüketilmişti. 

 

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