Rum Ağır Ceza Mahkemesi Simon Aykut gibi Pohodin’in ön itirazını da reddetti

Politis “Aykut’a da Hayır, Ukraynalıya da Hayır… Mahkemenin Yetkisiyle İlgili Ön İtiraz Reddedildi” başlıklı haberinde, Mart ayından bu yana Rum tarafında tutuklu bulunan Pohodin’in, avukatı Nikolettea Haralambidu aracılığıyla yaptığı ön itirazın, Simon Mistriel Aykut’un ön itirazıyla aynı akıbetle sonuçlandığını yazdı.

Gazeteye göre, Rum Ağır Ceza Mahkemesi, davalı tarafının yeni bulgular olduğunu belirtmesine rağmen, “Öyle bir şey olmadığı ve bulgularda Aykut ile ilgili ara kararda açıklananlardan farklılık bulunmadığı” gerekçesiyle itirazı reddetti.

Pohodin savunmasında; uluslararası teamüle göre söz konusu bölgede Rum yönetiminin etkin denetimi bulunmadığını bu sebeple de yasama ve yasa uygulama hakkına sahip olmadığını, Rum mahkemelerinin, Rum yönetiminin otoritesi altında olmayan bölgedeki taşınmaz mal ile ilgili yargı yetkisi bulunmadığını, dolayısıyla Ağır Ceza Mahkemesi’nin davayı görme yetkisi bulunmadığını ifade etti.

Gazete, Rum Ağır Ceza Mahkemesi'nin ise oybirliği ile aldığı ara kararda, “Fiili ve uluslararası olarak tanınmayan bir hükümetin, sadece bölge sakinlerine hizmet işlemleri ve organları tanınabilir ancak bu istisna söz konusu hükümetin doğrudan ya da dolaylı tanınmasını gündeme getirmez. Anılan bu istisnanın kural olamayacağını dolayısıyla bu davada uygulanamayacağını düşünüyoruz.” denildiğini yazdı.

Gazeteye göre, kararda Rum yönetiminin KKTC topraklarında “Gayrı menkuller de dahil bütün konularda düzenleyici yargı yetkisine sahip olduğu” iddia edildi ve Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Pohodin davasını görme yetkisine sahip olduğu” öne sürüldü.