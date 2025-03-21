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Rum mallarının satışıyla ilgili bir kişi tutuklandı!

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Kıbrıslı Rum Mallarıyla İlgili Şüpheli, Larnaka Havalimanı’nda Yakalandı
Rum mallarının satışıyla ilgili bir kişi tutuklandı!

Kıbrıs’ın kuzeyindeki Kıbrıslı Rum mallarının satışına karıştığı iddia edilen 40 yaşındaki bir kişi, Larnaka Havalimanı’nda tutuklandı. “Philenews” haber sitesinin aktardığına göre, hakkında tutuklama emri bulunan şüpheli, Avrupa’ya seyahat etmek üzere havalimanına geldiğinde gözaltına alındı.

Yetkililer, şüpheliye suç işlemek için komplo kurma, dolandırıcılık ve başkasına ait taşınmazlar üzerinde hileli işlemler yapma suçlamalarının yöneltildiğini bildirdi.

Olayın detaylarıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedilirken, bu gelişmenin Kıbrıs’taki mülkiyet meselelerine dair süregelen tartışmaları yeniden alevlendirdiği belirtiliyor.

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