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Rum örgütler silah yüklü geminin Limasol’a yanaşmasını istemiyor

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Rum tarafındaki bazı örgütlerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Denizcilik Müsteşarlığı ve Limanlar İdaresine gönderdikleri mektupla “Ocean Grand” isimli Amerikan bandıralı geminin Limasol’a demirlemesinin engellenmesini istedikleri haber veril
Rum örgütler silah yüklü geminin Limasol’a yanaşmasını istemiyor

Yapılan şikayetlere göre, geminin İsrail silahlı kuvvetlerine yönelik tonlarca patlayıcı taşıdığını yazan Haravgi gazetesi, söz konusu örgütlerin, gemideki kargonun Gazze’de devam eden işgal ve soykırım saldırılarında kullanılacağını savunduklarını iletti.

Söz konusu örgütlerin, Güney Kıbrıs’ın, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) ve Silah Ticareti Anlaşması (ATT) dahil olmak üzere, uluslararası hukuk uyarınca, savaş suçlarıyla bağlantılı olabilecek herhangi bir silah geçişini engelleme yükümlülüğü olduğunu belirttiği de kaydedildi.

Aralarında “BDS” örgütleri, sendikalar ve “United for Palestine” inisiyatifinin de bulunduğu 14 örgüt tarafından imzalanan mektubun, limandaki çalışanlara ve gümrük memurlarına gemiye hizmet vermeyi kabul etmeme çağrısında bulunduğu da kaydedildi.

 

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