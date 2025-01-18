Rum polisi 4 Kıbrıslı Türkün iadesini istiyor

Rum polisinin, 6 Ocak’ta yaşanan olaylarda ölen 24 yaşındaki Pakistanlıyla ilgili yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, olayla bağlantısı bulunduğu ileri sürülen 4 Kıbrıslı Türkün iadesini talep ettiği bildirildi.

Fileleleftheros gazetesi, Pakistanlının ölümünde birçok soru işareti ve ihmaller zinciri bulunduğuna dikkati çekerek, 3 gün boyunca kimsenin bir yabancı uyruklunun öldürüldüğünü fark etmediğini, polisin söz konusu şahsı vurduğunun farkında olmadığını, Pakistanlının bindiği araç sürücüsünün yaralı olduğunu anlamadığını ve polisin haklı ya da haksız çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldığını yazdı.

Gazete, Pakistanlıya olay yerinde ilk gözlemi yapan adli tabibin Pakistanlının omzunda muhtemelen taş atılmak suretiyle travma oluştuğu kanaatine vararak, cinayet olasılığını saf dışı bıraktığını ve 10 Ocak’a kadar, Pakistanlının “Potamia” (Dereliköy) olayıyla bağdaştırılmadığını kaydetti.

Haberde, Pakistanlıya yapılan otopside, göğüs kafesinde mermi tespit edildiği ve ancak o zaman, olayla bağlantısı bulunduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Gazete, aracı kullanan Kamerunlunun da kaportacıya gitmekle “hayatının hatasını yaptığını” kaydederek, kaportacının çektiği fotoğrafları polise vermesinin ardından olayın aydınlandığını yazdı.

Öte yandan Alithia gazetesi de, Rum polisinin dün, ölen Pakistanlının ismini kamuoyuyla paylaştığını ve şahsın adının Khan Shoaib olduğunu kaydetti.