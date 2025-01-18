  • BIST 9977.94
  • Altın 3091.272
  • Dolar 35.4118
  • Euro 36.3931
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

Rum polisi 4 Kıbrıslı Türkün iadesini istiyor

» »
Rum polisi, 6 Ocak'ta yaşanan olaylarda hayatını kaybeden 24 yaşındaki Khan Shoaib’in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 Kıbrıslı Türkün iadesini talep etti.
Rum polisi 4 Kıbrıslı Türkün iadesini istiyor

Rum polisinin, 6 Ocak’ta yaşanan olaylarda ölen 24 yaşındaki Pakistanlıyla ilgili yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, olayla bağlantısı bulunduğu ileri sürülen 4 Kıbrıslı Türkün iadesini talep ettiği bildirildi.

Fileleleftheros gazetesi, Pakistanlının ölümünde birçok soru işareti ve ihmaller zinciri bulunduğuna dikkati çekerek, 3 gün boyunca kimsenin bir yabancı uyruklunun öldürüldüğünü fark etmediğini, polisin söz konusu şahsı vurduğunun farkında olmadığını, Pakistanlının bindiği araç sürücüsünün yaralı olduğunu anlamadığını ve polisin haklı ya da haksız çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldığını yazdı.

Gazete, Pakistanlıya olay yerinde ilk gözlemi yapan adli tabibin Pakistanlının omzunda muhtemelen taş atılmak suretiyle travma oluştuğu kanaatine vararak, cinayet olasılığını saf dışı bıraktığını ve 10 Ocak’a kadar, Pakistanlının “Potamia” (Dereliköy) olayıyla bağdaştırılmadığını kaydetti.

Haberde, Pakistanlıya yapılan otopside, göğüs kafesinde mermi tespit edildiği ve ancak o zaman, olayla bağlantısı bulunduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Gazete, aracı kullanan Kamerunlunun da kaportacıya gitmekle “hayatının hatasını yaptığını” kaydederek, kaportacının çektiği fotoğrafları polise vermesinin ardından olayın aydınlandığını yazdı.

Öte yandan Alithia gazetesi de, Rum polisinin dün, ölen Pakistanlının ismini kamuoyuyla paylaştığını ve şahsın adının Khan Shoaib olduğunu kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sanayi Odası: Trafik artık hükümetin önceliği haline gelmelidir18 Ocak 2025 Cumartesi 11:03
  • Erhürman'dan asgari ücrete tepki: Gerçekten ne yapacaklarını şaşırdılar!18 Ocak 2025 Cumartesi 11:03
  • Hava açık ve az bulutlu: Sıcaklık 19-22 derece18 Ocak 2025 Cumartesi 11:01
  • Gazimağusa’da telefon hatlarında kesinti18 Ocak 2025 Cumartesi 11:01
  • Tutuklu şahıs firar etti!18 Ocak 2025 Cumartesi 10:53
  • 5 kaçak daha yakalandı!18 Ocak 2025 Cumartesi 10:39
  • Yeni geçiş kapılarının açılması amacıyla eylem düzenlendi “Birleşik Kıbrıs-İki Top17 Ocak 2025 Cuma 18:21
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı…17 Ocak 2025 Cuma 18:19
  • İlaç Deposu 22-24 Ocak tarihleri arası işlem yapmayacak17 Ocak 2025 Cuma 18:00
  • Lefkoşa ve Çayırova'da araç yangını...17 Ocak 2025 Cuma 16:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti