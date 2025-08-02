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Rum Yönetimi KKTC’de tutuklanan 5 Rum için diplomatik girişim başlattı

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Rum Yönetimi’nin casusluk ve giriş işlemi yaptırmadan Gazimağusa Akyar Geçiş Kapısı’ndan geçiş yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 5 Rum için diplomatik girişim başlattığı bildirildi.
Rum Yönetimi KKTC’de tutuklanan 5 Rum için diplomatik girişim başlattı

Fileleftheros gazetesi, “Yeni Tutuklamalar Endişesi” başlığıyla aktardığı haberinde, Rum Başkanlığı’nın Avrupa Komisyonu ile Avrupa Konseyi nezdinde girişim yapıp Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesini bilgilendirdiğini, Dışişleri Bakanlığı’nın ise BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’tan tutuklanan Rumların serbest bırakılması için girişimde bulunmasını talep ettiğini yazdı.

Gazete, BM Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Alim Sıddık’ın da tutuklanan Rumlarla ilgili açıklama yaparak, UNFICYP’in tutuklu Rumlardan haberdar olduğunu ve ilk andan itibaren kendilerine yardım edildiğini söylediğini kaydetti.

KKTC’nin söz konusu şahısları tutuklamasının, Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Afik Grup CEO’su Simon Aykut ile KKTC’deki eski Rum mallarının “gasp edilmesi” suçundan yargılanan diğer kişilere misilleme oluğunu iddia eden gazete, Rum tarafına baskıları artırmak amacıyla başka Rumların da tutuklanması olasılığından endişe edildiğini ve KKTC’ye geçecek Rumların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Gazete, İskele’de malı olan bir Rum karı-kocanın da Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurduğunu ve bu durumun, tutuklamayı haksız kıldığını kaydederek, bunun da endişe verici başka bir konu olduğuna işaret etti.

Alithia gazetesi “Gaspçıların Tutuklanmasından Sahte Devletin Misillemesine… Siyasi Bumerang Gelişme Halinde” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Rum Yönetimi’nin yaptığı tutuklamaların KKTC’deki “gasp eylemlerine” son vermediği gibi, KKTC makamlarına Rumları tutuklama gerekçesi sunduğunu iddia etti.

Gazete, hükümetin hukukun üstünlüğü söyleminde bulunurken, bunun sonuçlarını öngöremediğini ve kendi başlattığı baskı mekanizmasından yine kendinin zarar gördüğünü yazdı.

Politis gazetesi “Kıbrıslı Türkler Tutuklanan 5 Rum’un Tarafında” başlığıyla aktardığı haberinde, eski sendikacı Şener Elcil’in tutuklanan Rumlara kefil olmak istediğini öne çıkararak, Elcil’in mahkemedeki konuşmasını ve 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tutuklamalara tepki gösterdiğini aktardı.

Haravgi gazetesi de “Akıncı Rumların Tutuklanmasını Gaspçıların Tutuklanmasına Misilleme Olarak Değerlendirdi” başlığıyla aktardı.

 

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