  • BIST 4.501,73
  • Altın 1259.208
  • Dolar 19.8062
  • Euro 21.3798
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAChatGPT’nin patronu yapay zekâ konusunda uyardı: “Endişeliyiz”

Rumen tenisçi Halep, ikinci kez doping ihlaliyle suçlanıyor

» »
Rumen tenisçi Simona Halep, biyolojik pasaportundaki usulsüzlükler nedeniyle ikinci kez doping yapmakla suçlandı.
Rumen tenisçi Halep, ikinci kez doping ihlaliyle suçlanıyor

Kariyerinde Fransa Açık ve Wimbledon şampiyonlukları bulunan 31 yaşındaki Rumen tenisçi Simona Halep’in lisansı, ABD Açık'ta verdiği numunede yasaklı madde çıkması nedeniyle ekim ayında askıya alındı.

Uluslararası Teniste Dürüstlük Ajansı (ITIA) yaptığı açıklamada, Halep ile etkili bir iletişim kurmakta kararlı olduklarını ve son suçlamanın en kısa sürede netliğe kavuşturulacağını kaydetti.

Rumen tenisçi ekim ayında, "hile yapmanın aklının ucundan bile geçmediğini" söylemiş ve pozitif çıkan testin bir takviyeden kaynaklandığını iddia etmişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Long Beach Run Koşusu, sporcuların ve katılımcıların kalbini kazandı17 Nisan 2023 Pazartesi 18:39
  • MOK Başkanı Koç, federasyonlara ayrılması gereken devlet katkısının yeniden değerlendirilmesini istedi14 Nisan 2023 Cuma 20:05
  • CMC’de Monthly Medal Şampiyonu Bertan Erçin28 Mart 2023 Salı 13:47
  • KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı24 Mart 2023 Cuma 16:45
  • Long Beach Run, bu yıl Şampiyon Melekler anısına 16 Nisan’da yapılacak22 Mart 2023 Çarşamba 11:21
  • Lefkoşa Darts Birliği, Raw Pup’a teşekkür etti14 Mart 2023 Salı 18:59
  • Ferhat Sakallı ve Berk Tuna, Avrupa şampiyonu Tuğba Danışmaz’ı kutladı06 Mart 2023 Pazartesi 10:34
  • Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası yarın başlayacak01 Mart 2023 Çarşamba 16:37
  • Kara kuşak sonuçları açıklandı01 Mart 2023 Çarşamba 11:20
  • Elit atlet Savaşkan Fransa’da zirvede05 Şubat 2023 Pazar 16:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti