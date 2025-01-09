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Rumlar, Fidan'ın KKTC ziyaretinden rahatsız...

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Rum Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyareti kınadı.
Rumlar, Fidan'ın KKTC ziyaretinden rahatsız...

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyaret ve yaptığı açıklamalara geniş yer verirken, Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan ise kınama mesajı yayımlandı.

Fileleftheros gazetesi: “Fidan İki Devletli Çözüm Tek Yol Diyor” başlığı altında verdiği haberinde, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’ın KKTC ziyaretinin amacının, Kıbrıs sorununa ilişkin her türlü girişimi “Ankara’nın istediği çerçeveye sokmak” olduğu iddiasında bulundu.

Fidan’ın açıklamalarında “tek çözüm yolunun iki devletli çözüm olduğunu vurguladığını” aktaran gazete, Fidan ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yaptıkları ortak açıklamaya geniş yer verdi.

Öte yandan Rum Dışişleri Bakanlığı ise dün yaptığı açıklamada, Fidan’ın KKTC ziyaretinin “yasadışı olduğu” iddiasında bulunarak ziyareti kınadı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Fidan İki Devletli Çözümü Kabul Etmemiz İçin Bize Çağrıda Bulundu”.

Haravgi: “Fidan İki Devletli Çözüm Konusunda İyimser – Dışişleri: Fidan’ın Yasadışı Ziyareti Uzlaşmazlık Mesajı Gönderiyor”.

Politis: “Türk Dışişleri Bakanı Egemen Eşitlikte Israr Ediyor”.

 

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