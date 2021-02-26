  • BIST 1.471
  • Altın 413,556
  • Dolar 7,4160
  • Euro 8,9680
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA5494 test 38 pozitif vaka

Rus diplomatlar Kuzey Kore'yi drezin iterek terk etmek zorunda kaldı

» »
Kuzey Kore'den ayrılması gereken bir grup Rus diplomat, ülkedeki sıkı koronavirüs önlemleri nedeniyle demiryolunda drezin iterek ülkeyi terk edebildi.
Rus diplomatlar Kuzey Kore'yi drezin iterek terk etmek zorunda kaldı

Kuzey Kore'den ayrılması gereken bir grup Rus diplomat, ülkedeki sıkı koronavirüs önlemleri nedeniyle demiryolunda drezin iterek ülkeyi terk edebildi.

Diplomatların ailelerini de içeren sekiz kişi, Rusya sınırına kadar bir kilometre drezin itti.

Kuzey Kore koronavirüs önlemleri kapsamında neredeyse tüm toplu taşıma araçlarını kullanımdan kaldırmış durumda.

Ülkede bugüne kadar tek bir vaka bile olmadığı açıklansa da gözlemciler bu iddianın gerçeği yansıtmadığı görüşünde.

Kuzey Kore'den uluslararası seyahatler de neredeyse tamamen yasaklandı.

Bu yüzden ülkelerine dönmek isteyen Rus diplomatların önünde bu sıra dışı yolculuk dışında bir seçenek yoktu.

Olayı Facebook sayfasında paylaşan Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Sınırlar bir yıldan uzun süredir kapalı olduğu ve seyahat de yasaklandığı için eve dönüş için uzun ve zorlu bir yolculuk gerekti" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın paylaştığı fotoğraflarda diplomatların valizleriyle doldurdukları bir drezini ittiği görülüyor.

Bakanlık "drezinin motoru" konumundaki kişinin üçüncü katip Vladislav Sorokin olduğu açıklandı.

Sorokin'in ittiği drezin, Tumen Nehri'ni geçerek Rusya'ya ulaştı.

Yolculuğun tek zorlu kısmı bu değildi.

Sorokin'in üç yaşındaki kızı Varya'nın da yer aldığı grup, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'dan kendilerini bekleyen drezine ulaşabilmek için 32 saatlik bir tren yolculuğunun ardından iki saat de otobüse binmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri grubu sınırda karşılayarak otobüsle Vladivostok Havalimanı'na götürdü.

Pandeminin başlamasının ardından pek çok yabancı diplomat Kuzey Kore'yi terk etti, bazı Batılı ülkeler büyükelçiliklerini kapattı.

Tüm uçuşlar durdurulduktan sonra Mart 2020'de Almanya, Rusya, Fransa, İsviçre, Polonya, Romanya, Moğolistan ve Mısırlı diplomatları taşıyan bir uçak Kuzey Kore'den Vladivostok'a uçarak diplomatların drezine mecbur kalmamasını sağlamıştı

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya'da Kovid-19'un aşılara dirençli olduğu tahmin edilen yeni bir türü keşfedildi20 Şubat 2021 Cumartesi 12:37
  • Güney Kore'de Kovid-19 Tedbirlerinden Etkilenen Esnaf İkinci Kez Devlete Dava Açtı19 Şubat 2021 Cuma 16:20
  • Japonya, Güney Kore Ve ABD, Kore Yarımadasının Nükleerden Arındırılmasında Mutabık19 Şubat 2021 Cuma 13:30
  • Japonya, 2021'de Ülkede Konuşlu ABD Üsleri İçin 1,9 Milyar Dolar Ödeme Yapacak18 Şubat 2021 Perşembe 18:45
  • Japonya'da aşılama başladı17 Şubat 2021 Çarşamba 16:25
  • Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un eşi bir yıl aradan sonra kamuoyu önüne çıktı17 Şubat 2021 Çarşamba 14:02
  • Güney Kore mahkemesi II. Dünya Savaşı'ndaki 'seks köleleri'ne Japonya'nın tazminat ödemesini emretti16 Şubat 2021 Salı 23:54
  • Fukuşima'daki 7,3'lük Depremde 160 Kişi Yaralandı16 Şubat 2021 Salı 10:45
  • Çin'de sahte Kovid-19 aşısı operasyonları: 70 tutuklu15 Şubat 2021 Pazartesi 18:56
  • Çin Televizyonunda Yayınlanan "Çin Yeni Yılı" Kutlamalarındakı Irkçı Tiplemeler Tepkiye Yol Açtı13 Şubat 2021 Cumartesi 22:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti