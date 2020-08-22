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Rus Ortodoks Kilisesi: Kariye'nin ibadete açılması Hıristiyan değerlerine karşı aşağılayıcı bir kayıtsızlık

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Rus Ortodoks Kilisesi: Kariye'nin ibadete açılması Hıristiyan değerlerine karşı aşağılayıcı bir kayıtsızlık
Rus Ortodoks Kilisesi: Kariye'nin ibadete açılması Hıristiyan değerlerine karşı aşağılayıcı bir kayıtsızlık

Moskova Patrikhanesi Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı Nikolay Balaşov, Türkiye yönetiminin Ayasofya'nın kültürel değerlerine özgür erişim sözünü tutmadığını ve Hıristiyan kültürel değerlerine yönelik aşağılayıcı bir kayıtsızlık sergilediğini açıkladı.

Balaşov, Sputnik'e açıklamasında, Ayasofya'daki mozaiklerin gün boyunca kapalı tutulduğunu belirterek, "Ayrıca mevcut koşullarda mabedin kültürel değerlerine erişim kadınlar için kısıtlandı. Onlar için ayrılan yerden görüntüleri seyretmek neredeyse imkansız" dedi.

Şimdi aynı uygulamayı Kariye'de de beklediklerini dile getiren Balaşov, "Oysa orada sıva katmanları altında bulunan ve İkinci Dünya Savaşı sonrası restorasyon uzmanları tarafından açılan mozaikler ve freskler, Bizans sanatının ilahi nurla aydınlatılan gerçek hazinesi. Günümüze ulaştığı hali ve sanat icrasının zarafeti açısından pitoresk Kariye kompleksinin eşi benzeri yok" ifadelerini kullandı.

Konstantinopolis Ana Kilisesi'ne ait ruhani ve kültürel değerlerinin Rus Ortodoks Kilisesi tarafından kendine geçen miras olarak algılandığını kaydeden Balaşov, şunları söyledi:

"Ve bir zamanlar büyük uygarlığın son maddi izlerinin şimdi nasıl karanlığa gömüldüğünü görmek bizi üzüyor. Tüm bunlar, bu uygarlığın manevi simgesi olan Konstantinopolis Patriğinin, Ortodoks kiliseleri ailesi içindeki eşitler arasında birinci olmak yerine onun tek hükümdarı ve başkanı olmayı tercih ederek eylemleriyle küresel Ortodoks topluluğunun birliğini bölmesi sayesinde mümkün hale gelmiştir. Bunun sonucu maalesef kendi evinde bile tüm etkisini kaybetmiştir. Çok üzücü."

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