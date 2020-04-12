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Rus porno yıldızı: Koronavirüs aşısını bulacak kişiyle birlikte olacağım

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Rus porno yıldızı: Koronavirüs aşısını bulacak kişiyle birlikte olacağım
Rus porno yıldızı: Koronavirüs aşısını bulacak kişiyle birlikte olacağım

Lola Taylor ismi ile bilinen 27 yaşındaki Rus porno yıldızı Lyubov Bushueva, Instagram hesabındaki paylaşımında, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olabileceğini söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle evinde izolasyonda kalan yetişkin film yıldızı, ilginç bir vaatte bulundu.

Sputniknews'in haberine göre; Lyubov Bushueva, kişisel Instagram sayfasında, insanların acı çektiğini belirterek, tedavinin aşısını ya da ilacını bulacak bilim insanıyla birlikte olma vaadinde bulundu. 

Moskova'daki evinden çıkması durumunda tutuklanacağını sölyeyen Lyubov, izolasyonda kalmaktan çok sıkıldığını ve ilacın bir an önce bulunmasını istediğini söyledi.

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