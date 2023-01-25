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Rusya: ABD’nin tankları da yanacak

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ABD'den Ukrayna'ya Abrams sevkiyatı kararını eleştiren Kremlin, "Bu tanklar da diğerleri gibi yanacak" dedi.
Rusya: ABD’nin tankları da yanacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Ukrayna’ya sevk etmeyi planladığı Abrams tanklarının etkisinin büyütülmemesini gerektiğini belirterek “Bu tanklar da diğerleri gibi yanacak. Ancak çok pahalılar ve bedeli de öncelikle Avrupalı vergi mükelleflerince ödenecek” dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik olası Abrams tankı sevkiyatını değerlendirdi. Çok sayıda uzmanın, söz konusu sevkiyatı teknik açıdan “saçma” bulduğuna işaret eden Peskov, “Bu plan teknolojik nedenlerden dolayı kaybedecek bir plandır ve daha da önemlisi, bunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne katacağı potansiyel açık bir şekilde abartılıyor” diye konuştu.

Peskov, Abrams tanklarının yaratacağı maliyetin, Avrupalılar tarafından karşılanacağını söyleyerek “Bu tanklar da diğerleri gibi yanacak. Ancak çok pahalılar ve bedeli de öncelikle Avrupalı vergi mükelleflerince ödenecek. Amerikalılar da her zaman olduğu gibi iyi karlar elde edecek” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Ukrayna’ya Abrams tipi muharebe tankı sevk etme kararını yakında açıklaması bekleniyor. 

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