Rusya Ateşkese Uymuyor

Kiev'in kuzeybatısındaki Borodyanka kasabasındaki patlamalar sonucu çok sayıda bina ve araç kullanılamaz hale geldi.

Geçtiğimiz gün ABD'li yetkililer son Rus askeri konvoyunun Kiev'e hala 25 kilometre uzaklıkta olduğunu söylemişti.

SİVİLLERİN ÇIKMASI İÇİN GEÇİCİ ATEŞKES

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması için insani koridorların açıldığı belirtildi.

Söz konusu koridorların Ukrayna tarafı ile anlaşma ile açıldığına işaret edilen açıklamada, “Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacaktır” ifadesine yer verildi.



Rusya'nın RIA haber ajansının şehir yetkililerinin aktardığına göre, sivillerin Ukrayna'nın Mariupol kentinden Moskova saatiyle 12.00 ila 17.00 saatleri arasında ayrılmalarına izin verileceğini söyledi.



Rusya, erken saatlerde Ukrayna'nın güneyindeki Azak Denizi liman kentini kuşatan birliklerinin ateş etmeyi durduracağını ve sivillerin geçişine izin vereceğini söyledi.

MARİUPOL KENT YÖNETİMİ: TAHLİYE ERTELENDİ

Ancak Mariupol Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Rus tarafının sessizlik rejimine uymaması ve güvenlik nedeniyle hem Mariupol'un kendisini hem de çevresini bombalamaya devam etmesi nedeniyle nüfusun tahliyesi ertelendi'' denildi.

Ukrayna'da Rus ordusu tarafından kuşatılan Mariupol şehrinin Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, dün yaptığı açıklamada, kent halkının 5 gündür bombardıman altında olduğunu, tahliye için güvenlik koridoru oluşturulması gerektiğini söylemişti.

ZELENSKİ: BUGÜNDEN İTİBAREN ÖLENLERİN HEPSİ SİZİN YÜZÜNÜZDEN ÖLÜYOR



Dün düzenlenen NATO zirvesiyle ilgili gece açıklamalarda bulunan Zelenski, sert eleştirilerde bulundu.



Zelenski, yaptığı açıklamada, bugün düzenlenen NATO zirvesini, "zayıf ve kafaları karıştıran bir zirve" olarak niteledi.



Herkesin Avrupa için özgürlük mücadelesini bir numaralı hedef olarak görmediğinin açık olduğu bir zirve gerçekleştirildiğini" belirten Zelenski, şöyle devam etti:





NATO ülkelerinin, güya Ukrayna üzerindeki gökyüzünü uçuşa kapatmakla Rusya'nın NATO'ya karşı doğrudan saldırganlığını kışkırtacağı yönünde bir masal oluşturduklarına inanıyoruz. Bu, kendi kendine hipnoz. Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor.

BM: UKRAYNA'DA ÖLÜ VE YARALI SİVİL SAYISI BİNİ GEÇTİ



BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna'da Rus işgalinde şimdiye kadar 331 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.



24 Şubat-3 Mart'ta ölen ve yaralan sivillerin sayısının 1006'ya yükseldiğini belirten Dujarric, 1,2 milyondan fazla kişinin ise ülkeden ayrıldığını ifade etti.



Ancak Ukraynalı yetkililer, ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu belirtiyor.