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Rusya, Avrupa Konseyi’nden Çıkarıldı

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Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından Avrupa Konseyi Statüsünün 8’inci Maddesi uyarınca başlatılan prosedür çerçevesinde Avrupa Konseyi’nden çıkarıldı. Rusya’nın bayrağı Avrupa Konseyi'nin Fransa’nın Strazburg kentindeki genel merkezinden indi
Rusya, Avrupa Konseyi’nden Çıkarıldı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Avrupa Birliği'nin (AB), kendilerine karşı aldığı yaptırım kararları ve önlemlere karşılık olarak Rusya, dün Avrupa Konseyi üyeliğinden ayrıldığını duyurmuştu.

Avrupa Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlar Komitesi, bu sabah yaptığı olağanüstü toplantıda Avrupa Konseyi Statüsünün 8'inci Maddesi uyarınca başlatılan prosedür çerçevesinde, Rusya Federasyonu’nun bugünden itibaren Avrupa Konseyi 26 yıl sonra üyeliğinin sona ermesine karar verdi” denildi.

Kararın ardından Rusya'nın bayrağı Avrupa Konseyi’nin Fransa'nın Strazburg kentindeki genel merkezinden indirildi.

Öte yandan Rusya, 28 Şubat 1996’da Avrupa Konseyi’nin 39'uncu üye devleti olurken, Ukrayna'ya saldırısından 1 gün sonra 25 Şubat'ta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Statüsünün 8'inci Maddesi uyarınca Rusya'nın Bakanlar Komitesi ve Parlamenterler Meclisi’ndeki temsil haklarını askıya almıştı.

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