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Rusya Enerji Bakanı, akaryakıt ihracat yasağının istikrar sağlanıncaya kadar süreceğini bildirdi

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Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, akaryakıt piyasasındaki durumu yakından takip ettiklerini belirterek, "Akaryakıt ihracat yasağının yakında kaldırılacağı beklenmesin. Yakıt arzı ve fiyatları istikrara kavuşana kadar yasak sürecek." dedi.
Rusya Enerji Bakanı, akaryakıt ihracat yasağının istikrar sağlanıncaya kadar süreceğini bildirdi

Şulginov, ülkesinin 21 Eylül'de yürürlüğe koyduğu benzin ve motorin ihracat yasağına yönelik, Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulundu.

Rusya'daki akaryakıt piyasasında üretici ve tüketiciler arasında dengenin sağlanması gerektiğini vurgulayan Şulginov, "Bizim için bu konuda önemli olan hem maliyet hem de hacim açısından iç pazarın tatmin edilmesidir. Özellikle de tarımcılar için." değerlendirmesini yaptı.

Şulginov, "Bizler, diğer kurumlar ve şirketler, olası ilave tedbirler almak için piyasayı günlük takip ediyoruz. Akaryakıt ihracat yasağının yakında kaldırılacağı beklenmesin. Yakıt arzı ve fiyatları istikrara kavuşana kadar yasak sürecek." bilgisini verdi.

Rusya'daki akaryakıt piyasasının istikrara kavuşmasını ve fiyatların düşmesini beklediklerini kaydeden Şulginov, petrol şirketlerine de "gerekli tavsiyelerin" verildiğini belirtti.

Şulginov, tarım üreticilerine yönelik yakıt tedariki konusunun, Rusya Enerji Bakanlığının özel kontrolü altında olduğuna da işaret etti.

Rus hükümeti, ülkede benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle geçen hafta yakıt ürünlerinin ihracatını yasaklamıştı.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Rusya, günde yaklaşık 100 bin varil benzin ve 900 bin varil motorin ihraç ediyor. Ülkenin toplam motorin ihracatı geçen yıl 35 milyon ton, benzin ihracatı ise 4,8 milyon ton seviyesindeydi.

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