Rusya, LGBTİ+ hareketini yasaklamak için harekete geçti

Rusya Adalet Bakanlığı'nın açıklamasında, LGBTİ+ hareketinin faaliyetlerinde sosyal ve dini ayrışma unsurlarının tespit edildiği belirtildi.

Bunun federal yasayı ihlal ettiğine dikkati çekilen açıklamada, bu nedenle LGBTİ+ hareketinin 'aşırılıkçı' olarak kabul edilmesi ve ülkedeki faaliyetlerinin yasaklanması için Rusya Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulunulduğu kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl imzaladığı kararnameyle ülkede eşcinsel ilişkiler, 'Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler2 kapsamına dahil edilmişti.