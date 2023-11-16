Rusya, nükleer kapasiteli hipersonik füzesini fırlatma deposuna yerleştirdi

Rusya, nükleer kapasiteli hipersonik "Avangard" füzesini fırlatma silosuna yükledi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, füzenin ülkenin güneyindeki Orenburg bölgesinde fırlatma deposuna yerleştirildiği kaydedildi.

Yasnenskiy füze alanına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada söz konusu adımın Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin savaş yeteneklerini artıracağı ifade edildi.

2018 yılında Avangard hipersonik aracını dünyaya duyuran Devlet Başkanı Vladimir Putin bunun ABD'nin yeni nesil silahlar geliştirmesine yanıt olduğunu söylemişti.

Nükleer saldırı kapasitesine sahip Avangard kıtalararası füzesinin, düşman ülke savunma sistemlerine yakalanmadığı ve hava savunma sistemlerini kolaylıkla bertaraf edeceği belirtiliyor.

Avangard aracı hedefine yaklaşırken roketten ayrılıp ses hızının 27 katına (saatte 34,000 kilometre) varan hipersonik hızlarda roketin yörüngesinin dışında keskin bir manevra yapabiliyor.

Silahlanma yarışı

Rus savunma bakanlığına ait 'Zvezda' televizyon kanalı, bir balistik füzenin fırlatma silosuna taşındığını ve ardından Kazakistan yakınlarındaki Orenburg bölgesinde bir noktaya indirildiğini gösterdi.

Rusya ilk Avangard donanımlı füzesini 2019 yılında aynı Orenburg tesisine yerleştirmişti.

En büyük nükleer güçler olan Rusya ve ABD'nin yanında Çin, hipersonik olanlar da dahil olmak üzere bir dizi yeni silah sistemi geliştiriyor.

Washington, Çin'i ve Rusya'yı ise en büyük tehdid olarak görüyor. ABD Başkanı Joe Biden "bu yüzyılın demokrasiler ve otokrasiler arasındaki varoluşsal bir mücadele ile tanımlanacağını" dile getiriyor.

ABD'nin Soğuk Savaş sonrası hakimiyetinin çökmekte olduğunu belirten Moskova, Washington'ın "diğer güçlerin çıkarlarını göz ardı ederek yıllarca gezegene kaos ektiğini" savunuyor.