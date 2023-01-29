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Rusya-Ukrayna savaşı: Putin cepheye 100 striptizci gönderdi iddiası

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Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık 1 yıldır devam eden savaşla ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.
Rusya-Ukrayna savaşı: Putin cepheye 100 striptizci gönderdi iddiası

24 Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, dikkat çekici bir iddia uluslararası kamuoyunda gündem oldu…

İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in cephedeki askerlerinin moralini yükseltmek için 100 striptizci kadın gönderdiği öne sürüldü. Striptizcilerin helikopterlerle bu etkinlik için hazırlanan özel konser alanına götürüldüğü belirtildi.

Moskova yönetiminin bir dizi konser ve gösteri düzenlediği belirtilirken, “Vladimir Putin, bahar aylarında yapılacak taarruz öncesinde askerlerin moralini yükseltmek ve onları memnun etmek için striptizcileri bölgeye gönderdi. Bu hamle, Kremlin’in ‘özel askeri operasyonda’ yer alan bütün askerlere madalya verileceğinin duyurulmasından sonra geldi” denildi.

PUTIN DONBAS’A GİDECEK Mİ?

Etkinliğin Donbas’taki ikmal üssünde gerçekleştirileceği ve Rus askerlerine 5 gün izin verileceği belirtildi. Etkinlikte bira ve Rus yapımı sosislerin de ikram edileceği aktarıldı. İddianın bazı üst düzey Rus askerlerin açıklamaları sonrasında ayyuka çıktığı belirtildi. İsmini açıklamayan ve “silahlı ölüm” lakabıyla sosyal medyada paylaşım yapan bir albayın, “Bu hafta askerlerimize özel sürprizler geliyor. Kahramanlarımıza hizmetlerinin karşılığı olarak dansçı kadınlar, bira ve yemek verilecek” dedi.

Öte yandan Telegram üzerinden paylaşılan bazı iddialara göre ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın birinci yılı olan 24 Şubat’ta Donbas’a giderek askerlerle bir araya geleceği öne sürüldü. Kremlin’den bu iddialara yönelik bir açıklama gelmedi.

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