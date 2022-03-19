Rusya, Ukrayna’da İlk Defa Hipersonik Füzesini Kullandı

Rusya, Ukrayna’daki askeri operasyonun 24. gününde, ilk defa “görünmez” hipersonik füzesini bir savaşta kullandığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Ukrayna'nın batısındaki İvano-Frankivsk bölgesinde bir yeraltı mühimmat deposunun dün hipersonik füzeyle vurulduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, “Kinzal hava füze sistemi, büyük bir yer altı mühimmat deposunu imha etti” dedi.

Rusya'nın ilk defa bir savaşta kullandığını bildirdiği hipersonik füzeler, hızlarıyla füze savunma sistemlerine yakalanmadan hedefi vurabiliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa kentinde de Ukrayna ordusuna ait bir iletişim merkezinin kıyıdan atılan füzeyle vurulduğunu kaydetti. Öte yandan Rusya'nın bu açıklamaları bağımsız olarak teyit edilmedi.

“HANÇER’LE VURDUK”

Rusya ordusunun elindeki en modern silahlardan Kinzal ve Zirkon hipersonik füzeleri, geçen sene düzenlenen tatbikatlarda denenmişti. Askeri uzmanlara göre bu füzeler nükleer başlık da taşıyabiliyor.

Son saldırıda kullanıldığı söylenen Kinzal (Hançer) isimli hipersonik füze 2 bin kilometre hıza ulaşabiliyor. Bu füzenin daha önce Suriye'de de test edildiği düşünülüyor. Bazı askeri uzmanlarsa, Rusya’nın hipersonik füzelere başvurmasını “Ukrayna savaşındaki başarısızlığının göstergelerinden biri” olarak niteledi.