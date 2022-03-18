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Rusya, Ukrayna'daki Biyolojik Silah İddialarıyla İlgili BM Üyelerine Dosya Dağıttı

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Rusya Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin, BM Genel Kurul üyelerine, Ukrayna’daki biyolojik silah üretimi iddialarıyla ilgili dosya dağıttığı bildirildi.
Rusya, Ukrayna'daki Biyolojik Silah İddialarıyla İlgili BM Üyelerine Dosya Dağıttı

İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, Rusya’nın talebi üzerine Ukrayna'daki biyolojik silah programı iddialarının görüşüldüğü BM Güvenlik Konseyi’nde Rusya’yı eleştirdi.

Rusya’nın BM Genel Kurul üyesi 193 ülke temsilcisine 69 sayfalık, Ukrayna’daki biyolojik silah laboratuvarları iddialarına ilişkin dosya dağıttığını aktaran Woodward, “Bu dosya okunmak için vakit ayırmaya bile değmez.” yorumunu yaptı.

Woodward, dosyada paylaşılan bilgilerin yanıltıcı olduğunu öne sürerek, “Bu, Rusya'nın izolasyonunu ve Ukrayna'yı işgali sonucunda yaşadığı sefalet durumunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’nın Ukrayna’da ABD’nin denetiminde biyolojik silah faaliyetleri olduğu iddiasını “saçmalık” olarak niteleyen Woodward, bunun Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi üyesi olmayı hak etmediğini gösterdiğini savundu.

Woodward, “BM Güvenlik Konseyi'nin Rusya Federasyonu'ndan duyması gereken tek şey, Rus kuvvetlerinin Ukrayna topraklarından ayrılmasıdır." ifadesini kullandı.

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