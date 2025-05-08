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Rusya ve Çin liderleri Moskova'da bir araya geldi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Moskova'da buluştu.
Rusya ve Çin liderleri Moskova'da bir araya geldi

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin Devlet Başkanı Şi, eski Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla 9 Mayıs Zafer Günü’nde düzenlenecek etkinlikler için Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Törenle karşılanan Şi, Putin ile Kremlin Sarayı'nda görüştü.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Şi'yi Moskova'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Putin, yarın Kızıl Meydanda düzenlenecek askeri geçit töreninde Çinli askerlerin de yer alacağını dile getirerek, "Sayıca en büyük yabancı asker birliği olacak." dedi.

9 Mayıs Zafer Günü'nün önemine işaret eden Putin, "Çinli dostlarımızla birlikte tarihi gerçekleri kararlılıkla savunmaya devam ediyoruz, savaş dönemindeki olayların anısını koruyoruz, Nazizm ve militarizmin tezahürlerine karşı mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Japonya'ya karşı kazanılan zaferin ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıl dönümü vesilesiyle Çin'i ziyaret edeceğini anımsatan Putin, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilere değinerek, şunları kaydetti:

"O çetin savaş yıllarında gelişen halklarımızın askeri kardeşliği, modern Rusya-Çin ilişkilerinin kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşiminin temel dayanaklarından biri. İkili ilişkileri birilerine karşı değil, ülke halklarının yararına geliştiriyoruz. İlişkilerimiz eşit, karşılıklı çıkara dayanıyor. İyi komşuluk ilişkilerini inşa etme, dostluğu güçlendirme ve işbirliğini genişletme niyeti, Rusya ile Çin arasındaki stratejik etkileşime dayanan bir tercih."

Rusya Devlet Başkanı Putin, Sovyetler Birliği halkının 2. Dünya Savaşı'nda 27 milyon, Çin'in de bağımsızlığı ve özgürlüğü için 37 milyon can verdiğini söyledi.

"Rusya ile çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazırız"

Çin Devlet Başkanı Şi de Moskova'da düzenlenen kutlamalara katılmaktan memnuniyet duyduğunu, Rusya ve Çin halklarının 80 yıl önce ağır kayıplar pahasına büyük bir zafer kazandığını, dünya barışına ve insanlığın ilerlemesine büyük tarihi bir katkı sağladığını belirtti.

Rusya ile ilişkilerin güçlendiğine işaret eden Şi, "Tarih ve gerçeklik, ikili ilişkilerin gelişmesi ve derinleşmesinin iki halk arasındaki asırlık dostluğun sürdürülmesi açısından elzem olduğunu açıkça ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şi, Rusya ile birlikte tarihi gerçeği korumaya, çıkarlarını savunmaya ve çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazır olduklarını aktardı.

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