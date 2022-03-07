Rusya Ve Ukrayna Arasındaki Müzakerelerde 3’üncü Tur Başladı

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin 3'üncü turu Belarus sınırında başladı. Toplantı öncesi iki taraftan açıklamalar geldi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 12’nci gününde sürerken, iki ülke arasındaki müzakerelerin 3’üncü turu gerçekleştiriliyor.

İlk iki görüşmede olumlu sonuç alamayan Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki müzakere görüşmelerinin 3'üncü turu saat 17.00’de Belarus’un Belovezhskaya Pushcha bölgesinde başladı. Rusya tarafı toplantı yerine yaklaşık 1 saat önce, Ukrayna tarafı ise toplantıya 20 dakika kala ulaştı.

İKİ TARAF TOPLANTI ÖNCESİ AÇIKLAMA YAPTI

Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelmeden önce ayrı ayrı açıklamalarda bulundu.

Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, “Daha önce söz verdiğimiz Donbass ve diğer kentlerdeki insani koridorlar açık tutuluyor. Bugün Ukrayna tarafıyla bu koridorların durumunu ele alacağız” dedi.

Ateşkese rağmen insani koridorlarda süren çatışmalar nedeniyle sivillerin tahliye edilememesinden dolayı üzüntü duyduklarını ifade eden Medinskiy, “Rusya’nın Ukrayna ile son tur müzakerelerde varılan anlaşmalara rağmen sivillerin tahliyesi için şehirlerde açılan insani koridorların faal olarak kullanılamaması nedeniyle üzüntü duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Sivillerin tahliyesinin Ukraynalı milliyetçiler tarafından engellendiğini savunan Medinskiy, “Şehirlerde mevzileri ele geçiren milliyetçiler, dolaylı ve doğrudan canlı kalkan olarak kullanarak sivilleri orada tutmaya devam ediyor” dedi.

Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak ise toplantı öncesi yaptığı açıklamada, “Birkaç dakika içinde sivillere yönelik geniş çaplı saldırıların bir argüman olduğuna ciddi şekilde inanan bir ülkenin temsilcileriyle konuşmaya başlayacağız” dedi.

İki ülke arasında 6 saat süren ikinci görüşmelerden, ‘insani koridor’ amaçlı ateşkes dışında bir sonuç alınmamıştı.