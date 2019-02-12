Rusya'da tatbikat: Tüm ülkede internet bağlantısı kesilecek

Küresel arenadaki gerilim nedeniyle düzenlenecek olası bir saldırı durumunda ulusal internet bağlantısını sürdürülebilir kılmak isteyen Rusya, bu amaç doğrultusunda ülkenin internet bağlantısını küresel internet ağıyla bağlantıyı keserek test edecek.

Rus haber ajansı RosBiznesKonsalting'in haberine göre Rusya yönetimi ve Rus internet sağlayıcıları, planlı bir test kapsamında ülkeyi küresel internet ağından süreli olarak koparmayı planlıyor.

Aralık 2018'de Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunulan bir yasa tasarısı hakkında geri bildirim toplamak ve gereken değişiklikleri tespit etmek amacıyla yapılacak 'siber tatbikat', dışarıdan gelecek olası bir saldırıda Rus internet alanının güvenliğini sağlama amacı taşıyor.

Bununla birlikte uygulama sırasında Rus telekom şirketleri, Rusya'nın internet trafiğini Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından belirlenen ve yönetilen santrallere yönlendirmek için gerekli çalışmaları yapacak.

Roskomnadzor da, yasaklı içeriği filtrelemek için internet trafiğini izleyecek ve Rus kullanıcılar arasındaki trafiğin ülke içinde kaldığını, sunucular üzerinden yurtdışına taşınmadığını temin etmeye çalışacak.

Test sonucunda elde edilecek geri bildirimler ve veriler değerlendirilerek yasa tasarısında birtakım değişikler yapılabilecek.

Söz konusu testin tarihi şimdilik bilinmiyor. Ancak ilgili yasa tasarısında değişiklik yapılması için 1 Nisan'a kadar zaman olduğu düşünüldüğünde, Rusya'nın bu testi önümüzdeki haftalarda yapması muhtemel görünüyor.