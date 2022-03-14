Rusya’dan “ABD’li Astronotu Uzayda Bırakırız” Tehdidi

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’un başkanı Dmitriy Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) faaliyetlerine eskisi gibi devam edebilmesi için Batılı ülkelerin yaptırımlarının kaldırılmasını talep etti. Üzerlerine kurulan baskı kalkmazsa istasyonun çalışmalarını durdurabileceklerini söyleyen Rogozin’in sözleri ciddi olaylara sebebiyet verebilir.

ABD’nin halihazırda yörüngede görevlerini sürdüren 3 kişilik bir mürettebatı bulunuyor. Eğer Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun faaliyetlerini durdurursa 500 tonluk bir yapının Amerika ya da Avrupa ülkelerine düşebileceği belirtiliyor.

Dmitriy Rogozin

ELON MUSK ARKA ÇIKTI

ABD’li Astronot Mark Vande Hei ve diğer 2 mürettebat, 30 Mart tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan dönecek. Eğer taraflar anlaşamazsa iki çocuk babası olan 55 yaşındaki Hei’nin ve diğer astronotların uzayda mahsur kalma ihtimali bulunuyor.

Hei’nin ailesi ise bu haber karşısında oldukça endişeli. Mark Vande Hei’nin 77 yaşındaki annesi, The Mail on Sunday’e konuşarak, “Bu korkunç bir tehdit. İlk duyduğumda çok ağlamıştım. Bu çok rahatsız edici. Biz sadece bol bol dua ediyoruz,” dedi.

Amerikalı astronota bir destek de Elon Musk’tan geldi. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk, astronotları uzayda mahsur bırakmayacaklarını, gerektiği takdirde onları kurtarmak için SpaceX roketi gönderebileceklerini söyledi. NASA ise Mark Vande Hei ve ekibinin planlandığı gibi geri döneceklerinden emin olduğunu belirtti.