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Rusya’dan Net Mesaj: Ukrayna İsteklerimizi Karşılarsa Savaşı Anında Bitiririz

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile ilgili olarak Kremlin Sözcüsü Peskov'dan bir açıklama geldi.
Rusya’dan Net Mesaj: Ukrayna İsteklerimizi Karşılarsa Savaşı Anında Bitiririz

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, bölgede yaşanan son gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peskov, “Rusya, Ukrayna’ya talepleri karşılanması durumunda savaşı anında bitirmeye hazır olduğunu söyledi” dedi.

Savaşın 12’nci gününde konuşan Peskov, Ukrayna’nın bu talepleri de bildiğini söylerken, “Onlara bütün bu olayın derhal bitebileceğini söyledik. Anayasalarında Ukrayna’nın herhangi bir bloğa katılmalarını engelleyecek bir madde olmalı. Bu da anayasayı değiştirerek gerçek olabilir” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’dan toprak alma gibi bir planı olmadığını da vurgulayan Peskov, “Ukrayna’daki silahlanmayı bitirmek istiyoruz. Bunu bitireceğiz fakat esas şey Ukrayna’nın askeri hamleleri bırakmasıdır. Askeri adımı bırakırlarsa kimse ateş etmez” ifadesini kullandı.

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