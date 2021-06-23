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Rusya’nın ‘İngiliz Savaş Gemisine Karadeniz'de Uyarı Ateşi Açıldı’ İddiasını İngiltere Yalanladı

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Rusya, karasularını ihlal ettiği iddiasıyla İngiltere Kraliyet Donanması'na bağlı bir savaş gemisine uyarı ateşi açtığını duyurdu.
Rusya’nın ‘İngiliz Savaş Gemisine Karadeniz'de Uyarı Ateşi Açıldı’ İddiasını İngiltere Yalanladı

Rusya, karasularını ihlal ettiği iddiasıyla İngiltere Kraliyet Donanması'na bağlı bir savaş gemisine uyarı ateşi açtığını duyurdu. İngiltere Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, haberleri yalanladı ve "Kraliyet Donanması gemisi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularından zararsız geçiş yapıyor" dedi.

İngiltere Savunma Bakanlığı Basın Ofisi'nin Twitter hesabında paylaşılan açıklamada, "Rusların Karadeniz'de topçu tatbikatı yaptıklarına ve faaliyetleri hakkında denizcilik camiasına önceden uyarıda bulunduklarına inanıyoruz. HMS Defender'a hiçbir atış yapılmadı. Güzergahı üzerine de bomba atıldığı iddiasını tanımıyoruz" denildi.

Rus resmi haber ajansı Interfax, "HMS Defender" isimli İngiliz savaş gemisinin Kırım yakınlarındaki Rus karasularına girdiğini aktardı.

Moskova, uyarı ateşinden sonra HMS Defender'ın rotasını değiştirdiğini söyledi.

Olayın Kırım'ın güneyindeki Cape Fiolent yakınlarında meydana geldiği aktarıldı.

Rusya medyası, bir devriye gemisinin iki kez uyarı ateşi açtığını, Su24-M tipi bir jetin de HMS Defender'ın güzergahına dört bomba attığını yazdı.

Interfax, İngiliz Büyükelçiliği savunma ataşesinin Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrıldığını bildirdi.

Rusya, 2014 yılında Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak etmiş ancak bu uluslararası olarak tanınmamıştı.

14 Haziran'da İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e hareket eden HMS Defender, İngiltere Kraliyet Donanması'na ait Type 45 türü destroyeri. Kraliyet Donanması'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, misyonlarını Karadeniz'de yürütüyor.

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