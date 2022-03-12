Rusya’ya Yaptırımlar Genişliyor: Putin’in Sevgilisi ve Bankacısı da Nasibini Aldı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, ABD, Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımları genişletme kararı aldı. Putin'in yıllardır herkesten sır gibi sakladığı 31 yaş küçük jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva'nın da yaptırımlardan etkileneceği açıklandı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 17’nci gününde sürerken, ABD hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çevresine de yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ‘Putin’in bankacısı’ olarak bilinen Yuri Kovalchuck da dahil olmak üzere Rus seçkinleri ve aile üyelerine ‘tam blokaj yaptırımları’ ilan edildi.

Ayrıca, ‘lüks yaşam tarzları’ ile öne çıkan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov’un aile üyelerinin de yaptırımlardan etkileneceği açıklandı.

31 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİ DE YAPTIRIMLARDAN ETKİLENECEK

Uzun süredir Putin’in Olimpiyat madalyalı jimnastikçi sevgilisi olduğu söylenen Alina Kabaeva’nın da yaptırımlardan etkileneceği açıklandı. Putin, yıllardır herkesten sır gibi sakladığı 31 yaş küçük jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva ile 2001 yılında jimnastikçi 18 yaşındayken tanışmıştı. İkilinin uzun yıllardır birliktelik yaşadığı öne sürülürken, Kabaeva Putin’in partisinden milletvekili seçilmişti.

Putin ve Kabaeva'nın yıllardır birlikte olduğuna dair birçok haber kamuoyuna yansıyor. Olimpiyat atletinin alyans taktığına dair birçok iddia ortaya atılırken, ikilinin resmi bir evlilik kaydı bulunmuyor.

ABD merkezli Business İnsider, 2020 yılında sızdırılan bir veri tabanı kayıtlarına göre, Kabaeva'nın resmi gelirinin yaklaşık 10 milyon dolar olduğunu öne sürmüştü.

LÜKS YAT ŞEHRAZAT İNCELEME ALTINDA

Beyaz Saray, yaptırımların ABD, Avrupa Birliği ve diğer G7 ülkeleri tarafından, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana ekonomisi darbe alan Rusya’ya daha fazla ekonomik maliyet getirmek için uygulandığını duyurdu.

Ayrıca ABD’nin en çok okunan gazetelerinden New York Times, ABD makamlarının İtalya’da Putin’le bağlantısı olan 700 milyon dolarlık bir mega yatı incelediğini bildirdi. Putin’in yatı olduğu iddia edilen ve İtalyan makamları tarafından incelenen Şehzade’nin sahibi halen bulunamadı.

İtalyan yetkililer şimdi Şehrazat’ı derinlemesine incelediklerini ve İtalya’nın mali polisinin kanıt toplayıp bunu bir hükümet komitesine sunacağını ve daha sonra geminin ABD’nin yaptırım listesindeki herhangi biriyle bağlantılı olup olmadığına karar vereceğini söyledi.

Komite, kanıtın doğruluğunu tespit ederse, mali polisin Şehrazat’a el koyabileceği aktarıldı.

İSVİÇRE’YE KAÇTIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Ancak Şehrazat’ın kaptanı Bennett-Pearce, bu haftanın başlarında, Putin’in lüks yatın sahibi olmadığını ve Rusya Devlet Başkanı’nın yata hiç adım atmadığını söyledi.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Kabaeva’nın dört küçük çocuğuyla birlikte İsviçre'deki özel bir dağ evinde saklandığı iddia edilmişti. ABD merkezli Page Six dergisine konuşan bir kaynak, “Putin Ukrayna'ya saldırısını tüm şiddetiyle sürdürürken, masum insanları öldürürken ve bir mülteci krizine neden olurken, ailesi İsviçre'de çok özel ve çok güvenli bir dağ evinde tutuluyor” ifadelerinde bulunmuştu.