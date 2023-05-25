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Sabah saatleri, cinsel ilişki için en iyi zaman

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Yapılan yeni bir ankete göre; güne erken başlamak, sadece iş ya da eğitim hayatını olumlu yönde etkilemiyor; aynı zamanda cinsel hayat için de son derece önemli.
Sabah saatleri, cinsel ilişki için en iyi zaman

Yapılan bir ankete göre; sabah saatleri cinsel ilişki için en iyi zaman. İlişki terapisti olan Jodie Slee de şu sözlerle anket sonuçlarını destekledi: “Fizyolojik olarak seks hormonlarınız sabahları daha yüksek. Hem erkeklerde testosteron hem de kadınlarda östrojen daha yüksektir ve her ikisi de cinsel işlevde önemli bir rol oynar.”

Slee, çiftlerin genellikle sabahları cinsel ilişkiye girmeyi daha kolay bulduğunu, çünkü henüz günün baskılarını düşünmediklerini sözlerine ekledi: “İnsanlar akşamları zihinsel olarak işten sonra kapıdan içeri girip tüm sorunlarını kapatmak için mücadele etmek zorunda kalıyor. Rahat olmak ve anda mevcut olmak istiyorsun. Halbuki sabahları tüm gün omuzlarınızda olmuyor.”

Anket, aktif ve sağlıklı yaşam süren bin kişinin vücut saatleri izlenerek gerçekleşti. Erkekler ve kadınlar arasında eşit olarak bölünmüş olan katılımcılardan, bir dizi günlük aktiviteden maksimum faydayı sağladıkları saatleri kaydetmeleri istendi. Anket altı hafta boyunca gerçekleştirildi ve yanıt verenler çoğunlukla 18 ila 65 yaşları arasındaki uzun süreli ilişkilere sahip çiftlerdi. Üçte ikisinden fazlası sabahları seksin daha iyi olduğunu söyledi ve en çok tercih edilen saat sabah 7.30’du.

Uzmanlar ayrıca cinsel ilişkinin kalori yakma açısından da önemli olduğuna dikkat çekiyorlar. Harvard Tıp Okulu’nun araştırmasına göre seks dakikada yaklaşık beş kalori yakıyor. Bu da yürüyüşe çıkmakla aynı şey.

Ayrıca yapılan ankete göre; kahvaltı yapmak için en uygun saat sabah 7.45 civarı, karmaşık görevleri tamamlamak için en verimli zaman ise konsantrasyonun zirve yaptığı saat 10.00 olarak bulundu. Alkol almak için ideal zamanın akşam 6 olduğu söylendi.

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