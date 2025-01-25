  • BIST 10104.85
  • Altın 3180.65
  • Dolar 35.6718
  • Euro 37.4624
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

Sabah saatlerinde 3 ayrı kaza... Şans eseri yaralanan yok!

» »
Girne-Tatlısu ana yolu, Minareliköy ve Gazimağusa’da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında şans eseri yaralanan olmazken, alkollü iki sürücü tutuklandı.
Sabah saatlerinde 3 ayrı kaza... Şans eseri yaralanan yok!

Polisten verilen bilgiye göre, Girne-Tatlısu ana yolunun 19-20’nci kilometreleri arasında dün saat 08.30 sıralarında Mehmet Avcıl (E-49) 140 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RP 565 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Tamara Karal (K-30) yönetimindeki RD 524 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. RP 565 plakalı araç sürücüsü Mehmet Avcıl, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Minareliköy’de Mustafa Kemal Kıbrıslı Caddesi üzerinde bugün saat 01.30 sıralarında Ahmet Altunay (E-25) 185 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HF 843 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Minareliköy Mezarlığı önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolsüz şekilde savrulmuş ve yolun sağında park halinde bulunan Veli Muslu (E-36) sorumluluğundaki MP 486 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, ÇUKURA DÜŞTÜ

Gazimağusa’da DAÜ Kampüsü içerisindeki isimsiz sokak üzerinde bugün saat 05.00 sıralarında Mustafa Demircan (E-28) 318 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JJ 034 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Adnan Soygun Sokak kavşağına geldiğinde, dikkatsizce yola giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım taşlarına çarpmış ve kaldırım üzerinde kontrolsüzce yoluna devam ederek yaklaşık 1 metre derinliğindeki çukura düşerek durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Mustafa Demircan, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Uluçay, Gazimağusa Belediyesi’ndeki iki yılı değerlendirdi…24 Ocak 2025 Cuma 14:49
  • Girne ve Düzce belediyeleri kardeş şehir protokolü imzaladı24 Ocak 2025 Cuma 14:32
  • LTB fırın denetimleri kapsamında bir işletmeye uyarı yaptı24 Ocak 2025 Cuma 14:21
  • YDP MYK’sı bugün, Parti Meclisi yarın toplanacak… YDP'nin hükümetteki pozisyonu ele alınacak24 Ocak 2025 Cuma 13:58
  • Kıbrıs'ta bu da oldu... Araçtan motorunu söküp çaldı24 Ocak 2025 Cuma 13:49
  • Erhürman'dan hükümete: İnsanların alım gücünü daha da düşürttüler24 Ocak 2025 Cuma 13:39
  • Son 24 saatteki yağış miktarları…En çok yağış Alevkaya'da..24 Ocak 2025 Cuma 13:09
  • Öztürkler: Türkiye'nin garantörlüğü vazgeçilmezimiz24 Ocak 2025 Cuma 12:11
  • Trafikte tehlike saçtı... Tutuklandı, aracına da el koyuldu24 Ocak 2025 Cuma 11:49
  • Gazimağusa-Karpaz Yolunda Alkollü Sürücü Kaza Yaptı24 Ocak 2025 Cuma 11:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti