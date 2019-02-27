Sadıkoğlu: “İskele’de buluşmak için sözleşin”

İskele Belediyesi 10. Kültür&Sanat Günleri 2 Mart Cumartesi günü başlıyor. 2-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Kültür&Sanat Günleri 10 ayrı etkinliğe ev sahipliği yapacak. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da bugün (26 Şubat) basın toplantısı düzenledi. Meclis Üyeleri Asbaşkan İldeniz Elbasan, Huriye Kaşer, Sefa Kurukafa ve Halil Dericioğlu ile Müdür Vekili Mustafa Kabasakal’ın da hazır bulunduğu basın toplantısında KIBATEK Başkanı İsmail Bozkurt ile Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da birer konuşma yaptı.

BAŞKAN SADIKOĞLU PROGRAMI AÇIKLADI

SADIKOĞLU: “İSKELE’DE BULUŞMAK İÇİN SÖZLEŞİN”

SADIKOĞLU: “KÜLTÜR SANATLA HARMANLANMIŞ GÜNLER YAŞATMAYI AMAÇLIYORUZ”

Merit Cyprus Garden’s Hotel’de düzenlenen basın toplantısında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bu yıl 21. Düzenlenecek Uluslararası İskele Belediyesi-KIBATEK Şiir Şöleni ile ilgili KIBATEK Başkanı İsmail Bozkurt ile Kültür&Sanat Günleri iletişim sponsoru Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar birer konuşma yaptı. Açılış konuşmasını yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 2-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek program hakkında bilgi verdi. Sadıkoğlu, Kültür Sanat Günleri çerçevesinde özelde İskele, genelde de tüm KKTC’ye kültür sanatla harmanlanmış günler yaşatmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kültür Sanat Günleri’nin, 2 Mart Cumartesi günü TC Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin katkılarıyla yapımı tamamlanan İskele Belediyesi Kültür Evi’nin kapılarını açmasıyla birlikte başlayacağını söyleyen Başkan Sadıkoğlu, herkesi bu açılışa davet etti. İskele’de buluşmak için dostlarınızla, ailenizle sözleşin” diyen Sadıkoğlu, Kültür Evi’nin İskele ve bölge halkı tarafından büyük ilgi gördüğünü ve sahiplenildiğini, birçok kişinin sahip olduğu otantik eşya ve el sanatlarını Kültür Evi’ne getirdiğini söyledi.

Sadıkoğlu’nun açıkladığı, 2-31 Mart’ta gerçekleşecek Kültür Sanat Günleri’nin programı ise şöyle;

2 Mart : İskele Belediyesi Kültür Evi açılışı /saat 14.30

5 Mart: İskele Belediye Tiyatrosu “Kral Çıplak” oyunu /saat:10.00 AKM

8 Mart: Kadınlar Günü söyleşisi- İclal Aydın /saat:20.00 AKM

9 Mart: Çağdaş Türk Müzik Derneği TSM Korosu/ saat:20.00 AKM

13 Mart: İskele Belediye Korosu “70’ler Teması” /saat:20.00 AKM

15 Mart: İSKELE BELEDİYESİ-KIBATEK 21. ULUSLARARASI Şiir Şöleni /saat:20.00 AKM

23 Mart: İskele Belediyesi Ödüllü Fotoğraf Sergisi “İskele’de Mevsimler” / saat: 20.00 İskele kapalı düğün salonu.

27 Mart: İskele Belediye Tiyatrosu “Şerefine İnsanoğlu” /saat:20.00 AKM

29 Mart: Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu “Ejderha Tepesi”/ saat 20.00 AKM

31 Mart: İskele Belediyesi 4. Kültürlerin Kaynaşması etkinliği /saat 10.00 İskele çarşı merkezi.

TANPINAR: TELSİM OLARAK KATKI KOYMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ

İskele Belediyesi 10. Kültür&Sanat Günleri’nin iletişim sponsoru Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ise konuşmasına İskele Belediyesi’ni ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu tebrik ederek başladı. İskele Belediyesi’nin bölgede önemli işlere imza attığını, İskele Belediyesi nezdinde bölgenin kalkınmasının ülke genelinde hissedildiğini ifade eden Tanpınar, İskele Belediyesi’nin kültür sanat etkinliklerinin ve festivalin önemli marka değeri kazandığını vurguladı. Telsim grubu olarak bu etkinliklere katkı koymaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Telsim Genel Müdür Yardımcısı Tanpınar, Kültür sanat çerçevesinde düzenlenecek kültürlerin kaynaşması etkinliğinin ise son derece önemli olduğunun altını çizdi, ülkenin son dönemde bu tür kaynaşmalara büyük ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

BOZKURT: AMACIMIZ İSKELE’Yİ ŞİİR KENTİ YAPMAK

skele Belediyesi 10. Kültür&Sanat Günleri kapsamında 15 Mart Cuma günü bu yıl 21. Düzenlenecek İskele Belediyesi –KIBATEK Uluslararası Şiir Şöleni ile ilgili açıklamayı ise KIBATEK Başkanı İsmail Bozkurt yaptı. Şiir Şölenine KKTC’den 4, Türkiye’den 3 ve Tataristan’dan bir şairini katılacağını söyleyen Bozkurt, Dünyada 21’inci yaşına ulaşan şiir şöleni bulunmadığını hatırlattı, amaçlarının iseİskele’yi dünyada marka şiir kenti yapmak olduğunun altını çizdi. Şölene KKTC’den şairlerin dönüşümlü olarak katılması prensibini benimsediklerini de ifade eden Bozkurt, bu yıl şölene KKTC’den Mehmet Kansu, Bülent Fevzioğlu, İlkay Adalı ve Ceyhan Özyıldız’ın katılacağını ifade etti. .

Şiir Şöleni’ni sadece bir gecelik şölenle geçiştirmek istemediklerinin de altını çizen KIBATEK Başkanı Bozkurt, düzenledikleri liselerarası şiir yazma yarışmasının ödül törenini de bu gecede gerçekleştireceklerini kaydetti.