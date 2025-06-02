  • BIST 9036.16
  • Altın 4217.316
  • Dolar 39.1881
  • Euro 44.784
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAUkrayna savaşı Rus topraklarına taşıdı: Hava üsleri ve ağır bombardıman uçakları vuruldu

Sağlık Bakanı Dinçyürek: Uluslararası standartlarda eğitimin gururunu yaşıyoruz

» »
Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliğinde yürütülen Uluslararası Ortak Tıp Programı’nın akreditasyon belgesi takdim törenine katılarak konuşma yaptı.
Sağlık Bakanı Dinçyürek: Uluslararası standartlarda eğitimin gururunu yaşıyoruz

Törende yaptığı konuşmada, böyle anlamlı bir günde katılımcılarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Dinçyürek, DAÜ’nün geçmişten bugüne gelişim sürecine dikkat çekti. Dinçyürek, 2012 yılında kurulan tıp fakültesinin, 2018 yılında Marmara Üniversitesi ile başlatılan ortak eğitim programının ilk mezunlarını verdiğini hatırlatarak, bugün gelinen noktada bu programın uluslararası düzeyde akredite edilmesinin büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Akreditasyonun sadece bir belge değil, aynı zamanda bir vizyon ve kalite göstergesi olduğunun altını çizen Dinçyürek, yükseköğretimde yaşanan uluslararası rekabete dikkat çekti. Öğrencilerin ve ailelerinin artık üniversiteleri yalnızca sözle değil, sunulan belge ve standartlarla değerlendirdiğini belirten Dinçyürek , bu bağlamda DAÜ’nün elde ettiği başarının son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

“Üniversiteler, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için lokomotif sektörlerden biridir” diyen Dinçyürek, DAÜ’nün her zaman desteklenmesi gerektiğini ve bu üniversitenin başarılarıyla anılmasının ülke adına gurur verici olduğunu belirtti.

Konuşmasının sonunda, akreditasyon sürecine katkı koyan tüm akademik ve idari kadroya, öğrencilere ve yönetime teşekkür eden Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, DAÜ’nün daha nice uluslararası başarıya imza atmasını temenni ederek sözlerini tamamladı.

Törene ayrıca Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ Rektörü, Marmara Üniversitesi Rektörü, DAÜ ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanları, Akreditasyon Kurumu Başkanı ve çok sayıda akademisyen katıldı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • KKTC'deki eski eserler ve anıtlar gündeme geldi02 Haziran 2025 Pazartesi 11:47
  • Yasa Dışı İkamet Eden Şahıs Tutuklandı02 Haziran 2025 Pazartesi 11:46
  • Trafikte Tehlikeli Saatler: Üç Ayrı Kazada Bir Yaralı02 Haziran 2025 Pazartesi 11:45
  • Dörtyol’da Ağıl Yangını: Tonlarca Yem ve Ekipman Kül Oldu02 Haziran 2025 Pazartesi 11:44
  • Eşini Ciddi Şekilde Darp Etti, Çene Kemiğini Kırdı: Tutuklandı02 Haziran 2025 Pazartesi 11:43
  • Lefke’de Eve Girip Bilgisayar ve Ziynet Eşyaları Çaldı: Bir Kişi Tutuklandı02 Haziran 2025 Pazartesi 11:43
  • Servis Aracında Aniden Rahatsızlanan 46 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti02 Haziran 2025 Pazartesi 11:42
  • Kayıp Üniversite Diploması İlanı02 Haziran 2025 Pazartesi 11:29
  • Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği protokol imzaladı02 Haziran 2025 Pazartesi 10:32
  • Erhan Arıklı: Limanlar çökmek üzere02 Haziran 2025 Pazartesi 09:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti