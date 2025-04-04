Sağlık Bakanlığı’ndan Volkan Konak açıklaması: Sanatçının son anlarına ait yeni görüntüler paylaşıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, İskele kentinde sahnede fenalaşarak ölen sanatçı Volkan Konak'a sağlık ekiplerinin zamanında müdahale ettiğini ve yapılan tüm tıbbi işlemlerin tedavi protokollerine uygun gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bayram dolayısıyla KKTC'ye gelen ve sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden müzisyen Volkan Konak'ın vefatıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.



Bakanlık tarafından yapılan açıkalamada “Olayın gerçekleştiği 30 Mart 2025 Pazar günü saat 23.27'de kamera kayıtlarında da görüldüğü üzere sanatçı Volkan Konak sahnede fenalaşmış ve yere düşmüştür. Saat 23.29'da ise 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne çağrı yapılmış, çağrının hemen ardından Yeni İskele'den hareket eden ambulans ve dahiliye uzmanı eşliğinde sağlık ekibimiz, saat 23.37'de, yani tam 8 dakika içinde olay yerine ulaşmıştır. Uluslararası acil tıbbi müdahale standartlarına göre değerlendirildiğinde, ambulansın ulaşım süresi ideal bir süredir. Ekiplerimiz, zamanında müdahale ederek gerekli tüm tıbbi işlemleri tedavi protokollerine uygun olarak gerçekleştirmiştir" denildi.